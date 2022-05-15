Родители сопилкаря Kalush Orchestra радуются победе одного сына на Евровидении, другого — ждут с победой с войны

Они не так известны, как госпожа Стефания, но этой ночью волновались не меньше, чем она.
Мамы еще трех участников группы Kalush Orchestra из Волыни – Игоря Диденчука, Виталия Дужика и Тимофея Музычука, плакали с семьями во время победы группы на Евровидении, говорится в ТСН.
Перед выступлением сына Светлана пытается успокоить себя пением. Женщина переживает сразу за двух своих сыновей – поющего за Украину Тимофея и за младшего Назара, который сейчас ее защищает. «Молю Бога, чтобы скорей закончилась эта война», – говорит Светлана.
Женщина – преподавательница игры на бандуре. Именно она и привила старшему сыну любовь к музыке. В музыкальную школу Тимофей ездил за шесть километрах от их села, учился играть сразу на нескольких инструментах. "Он пошел на баян, а через некоторое время еще на сопилку, я его везде за собой, так как мама-музыкант", — говорит Светлана Музычук.
Поверить в то, что за Тимофеем эти слова сейчас напевает весь мир – родители до сих пор не могут. «У меня здесь что-то выпрыгивает, гордость распирает», – говорят родители.
Завернувшись во флаги, телевизор пытается поймать взгляд сына. Слезы на глазах появятся не только у матери, но и отца.
Чтобы хоть как-то поддержать Тимофея, мать поет вместе с ним. Ее сердце, говорит женщина, сейчас там, в Турине. А через секунду замирает: слышит последние слова, сказанные солистом группы – Олегом Псюком – после выступления с призывом спасти людей из Азовстали.
Она не может дождаться, когда ведущие объявят результаты зрительского голосования. На последней цифре сердце чуть не выпрыгивает.
За ребят болеет и семья другого участника – Виталия Дужика. После оглашения результатов конкурса, родители не сдерживают эмоций.
И хотя уже глубокая ночь телефон Светланы не замолкает ни на минуту. Но ведь она ждет главного звонка – от сына. И пока он еще на сцене не удерживается, пишет ему сообщение. Женщина уверена, что после сегодняшней победы должна быть другая — главная – на поле боя.
«Украина победит», — говорит женщина, потому что этого ждет больше всего.
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