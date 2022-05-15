Родители сопилкаря Kalush Orchestra радуются победе одного сына на Евровидении, другого — ждут с победой с войны

Родители сопилкаря Kalush Orchestra радуются победе одного сына на Евровидении, другого — ждут с победой с войны

Они не так известны, как госпожа Стефания, но этой ночью волновались не меньше, чем она.

Мамы еще трех участников группы Kalush Orchestra из Волыни – Игоря Диденчука, Виталия Дужика и Тимофея Музычука, плакали с семьями во время победы группы на Евровидении, говорится в ТСН.

Перед выступлением сына Светлана пытается успокоить себя пением. Женщина переживает сразу за двух своих сыновей – поющего за Украину Тимофея и за младшего Назара, который сейчас ее защищает. «Молю Бога, чтобы скорей закончилась эта война», – говорит Светлана.

Женщина – преподавательница игры на бандуре. Именно она и привила старшему сыну любовь к музыке. В музыкальную школу Тимофей ездил за шесть километрах от их села, учился играть сразу на нескольких инструментах. "Он пошел на баян, а через некоторое время еще на сопилку, я его везде за собой, так как мама-музыкант", — говорит Светлана Музычук.

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Поверить в то, что за Тимофеем эти слова сейчас напевает весь мир – родители до сих пор не могут. «У меня здесь что-то выпрыгивает, гордость распирает», – говорят родители.

Завернувшись во флаги, телевизор пытается поймать взгляд сына. Слезы на глазах появятся не только у матери, но и отца.

Чтобы хоть как-то поддержать Тимофея, мать поет вместе с ним. Ее сердце, говорит женщина, сейчас там, в Турине. А через секунду замирает: слышит последние слова, сказанные солистом группы – Олегом Псюком – после выступления с призывом спасти людей из Азовстали.

Она не может дождаться, когда ведущие объявят результаты зрительского голосования. На последней цифре сердце чуть не выпрыгивает.

Как матери участников Kalush Orchestra встречали победу сыновей

За ребят болеет и семья другого участника – Виталия Дужика. После оглашения результатов конкурса, родители не сдерживают эмоций.

И хотя уже глубокая ночь телефон Светланы не замолкает ни на минуту. Но ведь она ждет главного звонка – от сына. И пока он еще на сцене не удерживается, пишет ему сообщение. Женщина уверена, что после сегодняшней победы должна быть другая — главная – на поле боя.

«Украина победит», — говорит женщина, потому что этого ждет больше всего.

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