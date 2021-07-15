"Родители-ублюдки": черкасская директор объяснила свои комментарии эмоциями и извинилась

Женщина признает, что комментарий был некорректным.

Директор городского дворца молодежи в Черкассах Елена Петрова, которая попала в скандал из-за своего высказывания о родителях детей, что называют их зарубежными именами, извинилась за свои слова.

Об этом она заявила корреспондентам ТСН.

«Я сделала это на своей частной странице, но привязали к моей должности, действительно комментарий был сделан бестактно, неправильно, в грубой форме, я это понимаю. Поэтому я извиняюсь перед всеми, кого я обидела», — отмечает женщина.

Она уверяет, что такой комментарий он сделал на эмоциях. «Это были мои личные эмоции и они наложились друг на друга и вылилось в такой результат», — заявляет женщина.

За такое высказывание директор получила разговор на работу и немало критики в комментариях на ее странице в социальной сети.

Напомним, что чиновница обозвала родителей детей с необычными именами "д****бами и ублюдками". На инцидент уже отреагировали в городском совете и осудили такие высказывания.

Более о скандале и его продолжение смотрите в выпусках ТСН.

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