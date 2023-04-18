"Родители выбирают между уколами и болезнью с ужасными последствиями": 5 фактов о вакцинации детей

Педиатрина Ирина Фединец рассказала 5 фактов о вакцинации, по незнанию которых люди часто пренебрегают важными прививками.

Почему вакцины именно от ограниченного перечня болезней? Почему мы не вакцинируемся, допустим, от насморка?

Вакцины разрабатываются от наиболее опасных болезней, из-за которых можно умереть или получить непоправимые изменения в здоровье. Поэтому от условно всех болезней вакцин быть не может и не нужно, потому что организм и так сможет преодолеть большинство простых возбудителей.

Объясню на примере обычного ОРВИ или простуды. Существует более 200 вирусов, которые могут вызывать ОРВИ. Все эти вирусы мутируют. Угадать, с каким из штаммов риновируса вы встретитесь, чтобы провакцинироваться, невозможно.

К счастью, ОРВИ – это локальное воспаление верхних дыхательных путей не является смертельным недугом. С вирусным ринитом организм может справиться сам обычно без осложнений. Да и существует много лекарственных средств, которые нам помогают преодолеть насморк. Потому целесообразности разрабатывать вакцину против ОРВИ нет.

Правда ли, что если ребенок часто болеет ОРВИ, которые осложняются бактериальными инфекциями, то нужно вакцинироваться от пневмококка?

Да, правда.

В норме пневмококк есть в носоглотке многих людей. Когда мы простужаемся или имеем хроническую болезнь — это снижает местный иммунитет и пневмококк начинает активно размножаться и активироваться, вызывая бактериальные осложнения. Чаще это бактериальная пневмония, гнойный менингит, острый средний отит, гнойный синусит, бактериемия. Это всегда тяжелые инфекции. До сих пор пневмококк остается одной из основных причин детской смертности. Вакцинация снижает как заболеваемость, так и носительство на более чем 90%. В Украине есть против пневмококковой вакцины, которую можно купить самостоятельно.

Зачем вакцинировать ребенка против ротавируса, если все равно высок риск подхватить эту инфекцию?

Объясню на простом примере: как болеют дети вакцинированы и невакцинированы. Во-первых, вакцинированы либо не болеют вообще, либо переносят ротавирус в легкой форме. Без высокой температуры, с нечастой диареей 2-4 раза в сутки и иногда рвотой, болезнь обычно длится 3-4 дня. Невакцинированные же болеют 10-14 дней, имеют высокую температуру, диарею по 7-8 раз в день, непрерывную рвоту, что в комплексе приводит к обезвоживанию организма. Непривитые дети чаще нуждаются в госпитализации. При отсутствии своевременного лечения последствиями тяжелого течения ротавирусной инфекции есть: обезвоживание, гиповолемия (уменьшение объема крови в организме), дисбаланс электролитов, регулирующих все жизненно важные процессы, и порой смерть.

Ротавирусом можно болеть несколько раз. Перенесенная болезнь не дает пожизненного иммунитета. Вакцина же оказывает защиту против 7 штаммов ротавируса. Учитывая, что 90% детей до 5-летнего возраста переносят ротавирусную инфекцию, смысл вакцинироваться безусловно есть.

На эту же тему расскажу о гриппе. В этом году наблюдалась очень высокая заболеваемость гриппом. Вакцинированы либо не болели вовсе, либо переносили в легкой форме: продолжительность болезни до 5 дней, невысокая температура, полное отсутствие осложнений. Невакцинированные же высоко лихорадили 4-5 дней, часто имели осложнения: отит, бронхит, синусит, что в дальнейшем нуждалось в назначении антибиотика.

Какие опасности может иметь «обычная» ветрянка?

«Обычная ветрянка» как раз совсем не обычная. Прежде всего — это продолжительность болезни до 10-14 дней, нестерпимо чешущая сыпь и при расчесах могут инфицироваться. Ветрянка — это частые осложнения в виде отитов и бронхитов, которые на самом деле герпесвирусные и о которых мы думаем, что от ветрянки «упал иммунитет и снова ребенок что-то поддел», и никак не связываем с только что перенесенной ветрянкой.

Самое усложнение — нейроинфекция энцефалит. Около 10-20% всех энцефалитов вызваны вирусом ветряной оспы. Стоит сказать и о взрослых – они гораздо труднее переносят ветрянку и имеют более высокий уровень осложнений.

К счастью, от ветрянки есть вакцина. После 1 дозы вакцины у детей в возрасте до 12 лет формируется пожизненный иммунитет в 97%. В Украине эта вакцина доступна на коммерческой основе, рекомендована.

Как болеют инфекциями дети с хроническими болезнями?

Дети с хроническими заболеваниями обычно болеют гораздо тяжелее, чем здоровые дети.

Приведу несколько примеров. Ребенок с эпилепсией, заболевший гриппом. Лихорадка, типичный симптом этого вируса, у таких детей увеличивает вероятность возникновения судорог.

Для ребенка с детским церебральным параличом или мышечными дистрофиями каждый бронхит/пневмония – это настоящий вызов. Таким детям трудно «откашливать» мокроту. Дети с муковисцидозом более уязвимы к пневмониям и бактериальным бронхитам.

У ребенка с тяжелым атопическим дерматитом ветряная оспа – еще та лотерея. Кожа и так находится в постоянно воспаленном состоянии, а ветрянка добавит еще «трескающиеся» высыпания, оставляющие после себя эрозии, пока подсохнут.

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Для ребенка с хроническими кишечными заболеваниями – непереносимость глютена, болезнь Крона – тяжелее и дольше болеют ротавирусной инфекцией.

Большинство вакциноуправляемых инфекций у ребенка с иммунодефицитом могут стать летальными.

Это лишь небольшой список примеров. Поэтому дети с хроническими заболеваниями составляют группу риска по инфекционной патологии, поэтому должны быть вакцинированы в первую очередь как обязательными, так и рекомендованными вакцинами.

ТОП мифов об инфекциях и вакцинах, которые могут стоить ребенку жизни

К сожалению, приходится часто развенчивать легенды, которые родители распространяют меж собой.

Наиболее абсурдный миф лучше переболеть, чем вакцинироваться.

Не лучше. Никто не даст гарантии, что ребенок переболеет легкой формой, без осложнений.

Если ребенка вакцинировали, то наиболее критическое, что может быть — это поствакцинальная реакция через 7-21 день: повышение температуры, красная пятнистая сыпь, увеличение затылочных лимфатических узлов.

Если же ребенок заболел корью, то у 6 из 100 детей случается пневмония, у 1 ребенка на 1000 энцефалит, а 1 ребенок на 500-1000 не выживет. Такие осложнения кори, как пневмония и энцефалит, всегда стационар и всегда страдания ребенка.

На весах – «1 инъекция» или «болезнь и последствия».

К слову, от дифтерии умирает 1 из 20 детей, от столбняка 2 из 10.

Миф, который уже сотни раз развенчивали, но до сих пор живущий — это то, что вакцины обуславливают развитие аутизма.

Часто такой миф можете услышать по поводу прививки вакциной КПК (корь/паротит/краснуха).

Некорректное исследование 1998 года, проведенное Э. Уэйкфилдом, опубликовано в журнале «Ланцет». Согласно данной статье – прививка КПК приводит к аутизму. Были исследованы 12 детей с нарушением психического развития, у 8 из которых затем диагностировали аутизм.

Почему это миф?

Диагноз аутизма устанавливается около 1 года, когда появляются первые симптомы. УПК производим в 1 год. Соответственно прививка и постановка диагноза совпадают во времени.

Для корректности полученных данных следует исследовать детей вакцинированных и невакцинированных. И после 1998 года было проведено множество таких исследований. Они показали, что среди невакцинированных детей частота аутизма такая же, как и у привитых КПК.

Важно: было проведено расследование деятельности Уэйкфилда. Оказалось, что он не только проводил исследования, не отвечающие научным стандартам, но и откровенно фальсифицировал их результаты, получая за это большие деньги от организации противников вакцинации.

В 2010 году Генеральный медицинский суд Великобритании признал Уэйкфилда виновным и нечестным врачом. В том же 2010 году Уэйкфилд был лишен лицензии на врачебную практику. Журнал "Ланцет" полностью отозвал его статью.

Миф 3 – «Не можем вакцинироваться, потому что не обследованы». Это наименее вредный миф, впрочем, из-за него так многие дети до сих пор не получили важных прививок.

Опровергаю – вакцина не может вызвать болезнь и не может усугубить состояние здоровья привитого.

Врач осуществляет осмотр пациента перед вакцинацией: расспрашивает и осматривает. Если пациент чувствует себя хорошо, если не выявлены признаки острого заболевания, то прививку безопасно можно проводить.

Анализ сдавать перед вакцинацией не нужно. Это излишний стресс для ребенка.

Напомним, что мы ранее писали о том, что грудное вскармливание уменьшает боль во время вакцинации детей.

Также мы объясняли, как соединить прививки подростков против коронавируса с другими вакцинациями.

Ранее Украина получила 190 тысяч доз вакцины БЦЖ против туберкулеза. Также речь идет о также 60 тысяч доз комбинированной вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа b (ХИБ) (с цельноклеточным коклюшным компонентом).

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