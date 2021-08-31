Родители ждали 7 лет: звание Герой Украины посмертно получили воины Святослав Горбенко и Виктор Гурняк

Родители погибших героев рассказали о своих сыновьях.

Святославу Горбенко было всего 19, Виктору Гурняку — 27 лет. Этим двум солдатам в воскресенье в День памяти защитников Украины вручили высшую награду страны — Герой Украины, посмертно. Родители погибших говорят — слишком долго они ждали этого признания, более 6 лет. И уже не очень верили, хотя для них сыновья всегда были героями.

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Об этом 31 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Синий пакетик с красной папкой. Леся и Сергей Горбенко извлекают и показывают высшую награду государства, которое они получили своего сына.

"Ощущение гордости и боли, все это посмертно и через 7 лет. Гордости за сына", — говорят родители.

Святослав Горбенко, студент-японист Национального университета им. Шевченко, добровольцем ушел на фронт в 2014 году, поступил в "Правый сектор", погиб в бою, защищая Донецкий аэропорт. 2 года парня не признавали даже участником боевых действий — тогдашняя проблема всех добровольцев. Отец принципиально отказался что-либо выпрашивать и доказывать государству.

"Мы ничего, наша семья не добивались ничего, мы протестовали против замалчивания. Это разная вещь, потому что нас толкали в суды по Святославу, нас толкали собирать доказательства. Я считал, что это — преступление", — говорит Сергей Горбенко.

Родители Святослава проговариваются, что хотят положить звезду Героя на могилу сына, мы сразу же решаем отвезти их в столицу, на Берковецкое кладбище. Высокий крест в форме меча. Могилу видно издалека.

Мама едва сдерживает слезы. Ни время, ни награды не лечат страшной раны. Ее единственного сына забрала проклятая война.

"Виктор всегда был героем для нас, он и является героем, он всю свою жизнь посвятил Украине, он хотел ее видеть свободной, независимой, процветающей, сильной", — говорит Мария Гурняк.

Эти слова мама Виктора Гурняка говорит в сквере волонтеров памяти ее сына. В Тернополе он давно уже герой. Но награда бойца искала более 6 лет. Все это время друг Назар не стеснялся стучать в разные двери и ходить к разным депутатам.

"Во время боя, вывозя с поля боя десантников, под минометным обстрелом он погиб. Не было сомнения, что это был героический поступок, особенно после того, как десантники позвонили родителям и поблагодарили за Виктора", — говорит друг Виктора Гурняка Назар Зелинка.

Назар показывает фото, это — съемки патриотического клипа, в котором они снялись вместе с Виктором Гурняком, вот он, в вышиванке. Это было за несколько лет до войны! Жизнь у Виктора сложилось как в этом клипе, сначала ожесточенный бой, а затем смертельное ранение.

Награду Виктора Гурняка получил из рук Президента 15-летний брат Остап, а потом, говорит мама, подрастет и дочь Устинка. Это для них награда.

Напомним, ранее военном Тарасу Матвеева, который 10 июля погиб на Донбассе от мощного обстрела оккупантов, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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