Родившаяся в крыивке дочь воинов УПА воспитала сыновей и внуков, которые продолжают дело жизни прадедов

Родившаяся в крыивке дочь воинов УПА, узнала своих мама и папу из писем, поэтому воспитала с памятью о них сыновей и внуков, которые продолжают дело жизни замученных русскими родственников, говорится в ТСН.

Она родилась в крыивке и до совершеннолетия даже не догадывалась об этом. Семейную тайну ей раскрыли прощальные письма от отца и матери-воинов УПА, вынужденных отдать новорожденную дочь, чтобы продолжить борьбу с советской оккупацией. Теперь дети и внуки Анны-Мотри Марийчин сражаются с тем же врагом.

Два письма на пожелтевших листах, списанные мелким почерком – единственное, что досталось Анне-Мотре Марийчин в наследство от родителей. "Знай, ты пришла в свет во время жесточайшей войны Украинского народа против северной Москвы. Уже шестой год в неравной борьбе с большевистским оккупантом изо дня в день кладут свои головы за идею Украинского Самостоятельного Соборонного Государства лучшие сыны украинского народа — .. их уже только пригоршня, а между ними твой отец и мать...", — говорится в письме.

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Григорий и Мария Вацебы воюют в УПА, он – повстанческий проводник, она – в подполье принтер и медсестра. Своего единственного ребенка рожают в августе 1950 года на горной долине в крыивке. "Не было ни бабы-повитухи, ни врачебной помощи — папа еще и со своим другом принимали у мамы роды", — рассказывает женщина о своем рождении.

Кто ее родители, как она родилась и почему до замужества своей мамой называла чужую женщину — Анна-Мотря узнает уже взрослой — именно из этих писем...

Фото: Суспільне

Повстанцы принимают непростое решение – отдают ребенка в семью своего связного, потому что понимали, что младенец в партизанке с ними не выживет. В последний раз дочь навещают на 4 недели ее жизни. Приемной матери вручают бутылку — в ней фотографии, акт венчания, собственноручно напечатанное что-то вроде свидетельства о рождении ребенка и эти письма. "Недолго я радовалась тебе, потому что на четвертом дне твоего рождения отец с ребятами забрал тебя от меня и понес в деревню на воспитание. Возлюбленная доченька, можешь ли ты представить, как тяжело было мне отдавать тебя в неведомое... Не было что другое делать, хижина, холодно, молока нет" — значится в письме от матери.

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Приемная мать, боясь предателей, сначала ребенка никому не показывает, а потом устраивает спектакль – на пороге при свидетелях находит вроде бы подкидыша. "Эти люди были очень-очень добры ко мне", — вспоминает Анна-Мотря.

К своей Анне-Мотре родные родители так и не вернулись. Почти год спустя они гибнут от рук НКВДистов. Вся семья – как отцовская, так и мамина – оказывается в Сибири. Лишь после смерти Сталина начали возвращаться домой. Анне-Мотре было 6 лет, когда в дом приходят какие-то женщины. Одна из них – родная тетя, которой мать чудом смогла передать в ссылку весточку о дочери. “Да женщина, чужая, хотела меня к себе прижать, я к бабке шла. А потом помню, что они какие-то бумаги осматривали и все в доме плакали. Вот тогда бабка эту бутылку и отдала матери сестре”, — рассказывает дочь воинов УПА.

Однако самой Анне-Мотри эти письма показывают только в 16 лет, когда она собралась замуж. Так она узнает всю истину. "Я себе поставила цель — любой ценой отыскать, где мои родители погибли", — говорит женщина.

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Она действительно нашла не только место гибели родителей, но и место на сельском кладбище, куда сбросили их тела. Женщина обустроила там могилу. “Любимая доченька, если будешь читать этот хаотическое письмо, не посмейся надо мной, потому что я такая разбитая и прибитая горем, что действительно не могу себя привести в порядок. Цемаю крепко и благословляю на счастливый путь», — в слезах читает женщина.

Своим детям семейную тайну Анна-Мотря тоже рассказывать не торопилась – при Союзе не те были времена. Однако с детства, говорит, воспитывала их в повстанческом духе, помня наставления отца в прощальном письме: "Последние мои слова к тебе — это завещание: Добро Нации — наивысший приказ! Для нее ты отдашь силу, ум и жизнь, так, как я слагаю голову на ее жертвеннике.Если ты предаешь украинский народ, то я проклинаю тебя, а мой дух не даст тебе покоя никогда."

“Мы знали, что это запретная тема в целом. Но дома мы знали, что мы не советские люди — мы украинцы”, — убеждает младший сын Анне-Мотри Тарас.

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Теперь настал их черед защищать Украину от рашистского оккупанта. Старший сын волонтерит, а младший – на фронте уже во второй раз: в 2015 году на Донбассе был разведчиком, с первого дня полномасштабного вторжения – в штурмовой пехоте. Сейчас дома приходит в себя после тяжелого ранения под Бахмутом.

"История не повторяется, история не заканчивается. Оно всегда так было. Был какой-то переломный момент для москалей, которые они смогли во время Советского Союза управлять нами. Так случилось, но мы никогда не были с ними родственны. Может, Даст Бог, что это будет точка уже. Это уже будет конец этой истории с нашей победой", — добавляет Тарас.

С рашистами в рядах Нацгвардии борется и 27-летний внук Анны-Мотри, говорит, не мог укрыться от военкомата, потому что предал бы не только государство, но и память прадеда. “Я не знаю, чтобы я спросил его, если бы мог телепортироваться во времени, но я бы ему сказал: “Спасибо, что мне показал, в какую сторону двигаться”. То, что он делал, было верно. Он видел бы будущее. Он тоже делал, что сейчас происходит”, — убеждает внук Андрей.

Хоть большой кровью, но Украина уже победила своего исконного врага, убеждена Анна-Мотря, поскольку впервые в своей истории объединился весь украинский народ вокруг одной общей цели — отстоять свое независимое государство. "Вот тебе и история всего нашего народа. И мои дети не могли быть другими и внуки тоже", — добавляет женщина.

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