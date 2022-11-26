Родившиеся во время блэкаута: в Днепре во время исчезновения света врачи принимали экстремальные роды

18 девочек и 11 мальчиков появились на свет в Днепре после масштабного обесточивания.

Самые экстремальные роды были как раз в начале: когда внезапно исчез свет. Но благодаря стойкости врачей все прошло удачно. Правда, отец о рождении сына узнал только через пять часов, потому что не было связи.

Об этом сообщает ТСН.

Сейчас родители ни на миг не отходят от своего первенца, родившегося в экстремальных условиях.

В темноте под фонарем – так Назарчик появился на свет. Массовое обесточивание по всей стране произошло, когда Оксане должны были немедленно провести кесарево сечение.

Было и больно, и страшно, – признается Оксана. Однако чувствовала: с ее малышом все будет хорошо.

В больнице срочно подключили генераторы, чтобы вся необходимая аппаратура была готова. Говорят: даже уборку снабдили в темноте.

Что у него родился сын, отец младенца узнал всего через пять часов. Он был дома без связи в ста километрах от Днепра.

Появления первенца Оксана и Юрий ждали семь лет. О такой желанной беременности женщина узнала сразу после полномасштабного вторжения. Богатырь — 3650 весом и ростом 53 сантиметра — Назарчик чувствует себя хорошо.

Что у малыша будет счастливый нрав, родители не сомневаются.

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Напомним, что в Днепре жители многоэтажки готовят на костре во дворе из-за отсутствия света. Поскольку в доме электрические плиты, а свет отсутствует уже сутки, люди используют мангал.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что более половины жителей города уже возобновили электроснабжение. Также запустили все насосные станции, на левом берегу дали воду. Над восстановлением на правом берегу работают коммунальщики.

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