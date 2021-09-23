Родная для 200 тыс. человек: как в Украине переводят новости и песни на жестовый язык

5 лет назад ближе к зрителям благодаря жестовому языку стала и ТСН.
Ею общаются во всем мире, переводят новости и публичные выступления и даже поют. Сегодня отмечают Международный день жестовых языков. В Украине сейчас около 40 000 людей, для которых жестовый язык — это единственный способ общения.
Об этом 23 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Офис в центре столицы. Операторы за ноутбуками и в наушниках. Но люди, которые сюда обращаются, общаются только жестами. Переводчик Александр получает очередной вызов.
Вместе с коллегами он — это как посредники между человеком с нарушением слуха и остальным миром. Это — один из нескольких контакт-центров общественного движения, которое занимается адаптацией сервисов и государственных служб к общению с людьми имеющими нарушения слуха.
"Как объяснить врачу, что у тебя болит. Как вызвать скорую или экстренную службу", — говорит секретарь общественного движения "Социальное единство" Антон Гулидин.
Секретарь движения Антон рассказывает, сначала создали приложение, в котором человек может с помощью оператора вызвать экстренные службы, объясниться во время визита в ведомства или просто — передать привет.
"Есть два брата — один из них слышит, другой наоборот — мы по" Вайберу "поздравляем", — говорит переводчик жестового языка Александр Рудик.
Впоследствии начали обустраивать планшетами с такими приложениями и различные ведомства, в том числе устройства у некоторых сервисных центрах МВД. А сейчас, говорят — создали возможность мгновенно пообщаться через переводчика и на сайтах министерств.
Жестовый язык является родным для более 200 000 украинцев, а для 40000 — единственная возможность общаться. 5 лет назад ближе к зрителям благодаря жестовому языку стала и ТСН.
"Это моя жизнь. Это моя любимая работа", — говорит переводчица с жестового языка Людмила Руденко.
Людмила Руденко в вечерних эфирах ТСН работает вместе с Татьяной Радченко, которая прямо сейчас переводит вживую этот сюжет. Людмила рассказывает новости жестами уже более 20 лет.
"Каждого ведущего свой темпоритм, надо приспосабливаться: кто медленнее, кто-то быстрее", — говорит переводчица с жестового языка Людмила Руденко.
Но больше всего, говорит женщина, ей нравится даже не рассказывать жестами, а петь.
Поет жестами и студентка Екатерина — она начала осваивать жестовый язык всего полтора года назад по собственному желанию.
Девушка говорит, что хотя голоса и слуха нет, петь таки смогла — решила переводить жестами песни украинских исполнителей и уже приобрела популярность в сети
"Если взять суммарно, то это 200 000 просмотров песни Go_A "Шум", с которой они выступали на Евровидении", — говорит исполнительница песен на жестовом языке Екатерина Заботкина.
Говорит, чтобы перевести песню, надо понять о чем она, и верно растолковать жестами художественные обороты. Но теперь останавливаться Екатерина не собирается, говорит — есть мечта: вживую переводить жестами Евровидение.
Напомним, в Украине заработал цифровой сервис для людей, которые не слышат и слабо слышат.