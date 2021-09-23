Родная для 200 тыс. человек: как в Украине переводят новости и песни на жестовый язык

Родная для 200 тыс. человек: как в Украине переводят новости и песни на жестовый язык

5 лет назад ближе к зрителям благодаря жестовому языку стала и ТСН.

Ею общаются во всем мире, переводят новости и публичные выступления и даже поют. Сегодня отмечают Международный день жестовых языков. В Украине сейчас около 40 000 людей, для которых жестовый язык — это единственный способ общения.

Об этом 23 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Офис в центре столицы. Операторы за ноутбуками и в наушниках. Но люди, которые сюда обращаются, общаются только жестами. Переводчик Александр получает очередной вызов.

Вместе с коллегами он — это как посредники между человеком с нарушением слуха и остальным миром. Это — один из нескольких контакт-центров общественного движения, которое занимается адаптацией сервисов и государственных служб к общению с людьми имеющими нарушения слуха.

"Как объяснить врачу, что у тебя болит. Как вызвать скорую или экстренную службу", — говорит секретарь общественного движения "Социальное единство" Антон Гулидин.

Секретарь движения Антон рассказывает, сначала создали приложение, в котором человек может с помощью оператора вызвать экстренные службы, объясниться во время визита в ведомства или просто — передать привет.

"Есть два брата — один из них слышит, другой наоборот — мы по" Вайберу "поздравляем", — говорит переводчик жестового языка Александр Рудик.

Впоследствии начали обустраивать планшетами с такими приложениями и различные ведомства, в том числе устройства у некоторых сервисных центрах МВД. А сейчас, говорят — создали возможность мгновенно пообщаться через переводчика и на сайтах министерств.

Жестовый язык является родным для более 200 000 украинцев, а для 40000 — единственная возможность общаться. 5 лет назад ближе к зрителям благодаря жестовому языку стала и ТСН.

Новости Украины: как работают переводчики жестового языка и как спеть без применения голоса

"Это моя жизнь. Это моя любимая работа", — говорит переводчица с жестового языка Людмила Руденко.

Людмила Руденко в вечерних эфирах ТСН работает вместе с Татьяной Радченко, которая прямо сейчас переводит вживую этот сюжет. Людмила рассказывает новости жестами уже более 20 лет.

"Каждого ведущего свой темпоритм, надо приспосабливаться: кто медленнее, кто-то быстрее", — говорит переводчица с жестового языка Людмила Руденко.

Но больше всего, говорит женщина, ей нравится даже не рассказывать жестами, а петь.

Поет жестами и студентка Екатерина — она начала осваивать жестовый язык всего полтора года назад по собственному желанию.

Девушка говорит, что хотя голоса и слуха нет, петь таки смогла — решила переводить жестами песни украинских исполнителей и уже приобрела популярность в сети

"Если взять суммарно, то это 200 000 просмотров песни Go_A "Шум", с которой они выступали на Евровидении", — говорит исполнительница песен на жестовом языке Екатерина Заботкина.

Говорит, чтобы перевести песню, надо понять о чем она, и верно растолковать жестами художественные обороты. Но теперь останавливаться Екатерина не собирается, говорит — есть мечта: вживую переводить жестами Евровидение.

Напомним, в Украине заработал цифровой сервис для людей, которые не слышат и слабо слышат.

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