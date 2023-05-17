"Родной язык у меня русский!": проректор киевского вуза попал в скандал (аудио)

В Киевской академии прикладных искусств (КАПМ) произошел языковой скандал. Девушка, называющая себя бывшей студенткой частного вуза, распространила аудиозапись разговора якобы с первым проректором Александром Лубянским. Мужчина на записи возмутился, что девушка против, чтобы он общался по-русски и предложил ей забрать документы из учебного заведения.

"Эти записи мне прислала подписница Маричка Довгополюк. Если коротко: она поступила в Киевскую академию прикладных искусств. Во время первого собрания говорит, что проректор Александр Лубянский спросил: "Кто против, чтобы я говорил по-русски? Маричка подняла руку. Реакцию педагога можно услышать на записях", — написала журналистка Эмма Антонюк на своей странице в Instagram.

По словам студентки, большинство лекций в вузе также были на русском. Девушка была вынуждена забрать документы и вернуться в родной Львов, пишет журналистка. Она отметила, что инцидент произошел после полномасштабного вторжения России.

Разъяренный мужчина на записи сначала просит девушку "не спекулировать на украинском языке", а потом рассказывает историю об украиноязычном нотариусе из Львова, который хотел взять с него за доверенность на автомобиль 9 тысяч гривен.

"Она в своей стране хочет украинский язык. Так это и моя страна! Я в третьем поколении в этом городе. А родной язык у меня русский... Вы знаете, для чего язык дан Богом? Чтобы люди понимали друг друга! А не политику делали! Бисмарк сказал: национализм или нацизм, не помню как дословно — это оружие подонков, которые на этом делают деньги и спекулируют! Спекулянты! Ты, наверное, в школе плохо училась? Надо понимать, как со старшими разговаривать! Даже по возрасту, я уже молчу по руководству... Поэтому лучше будет, если ты сама заберешь (документы — ред.) и спокойно пойдешь туда, к конкурентам", — говорит на русском мужчина на записи.

Языковой скандал в КАПИ: студентка киевского вуза распространила аудиозаписи разговора якобы с проректором

В КАПМ отказали ТСН.ua по телефону прокомментировать скандал с аудиозаписями. В администрации ответили, что "это неправда" и попросили отправить официальный запрос, который будет рассмотрен в течение 10 дней. Мы готовы опубликовать позицию вуза, как только поступит ответ.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал ТСН.ua, что ему известно об инциденте в учебном заведении. На него отреагировали и разбираются в ситуации. Омбудсмен сообщил, что КАПМ – это частное учреждение высшего образования, по нему сейчас проводят мероприятия государственного контроля по другому эпизоду.

Отметим, что в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ) готовят бакалавров по специальностям "дизайн прически и макияжа", "дизайн стиля и визажа", "дизайн одежды", "графический дизайн" и "дизайн интерьера".

Ректор вуза Светлана Лубянская, вероятно, жена первого проректора Александра Лубянского, попавшего в скандал. На сайте КАМП говорится, что Лубянский — инженер-физик, глава оргкомитета международного фестиваля парикмахерского искусства, моды и дизайна "Хрустальный Ангел", президент конфедерации СМС-САТ Украина.

Напомним, в Днепре в школе мама ученицы 6-го класса сделала замечание учительнице из-за того, что она общалась на русском языке во время урока. После этого 12-летнего ребенка, по словам женщины, начали травить и писать угрозы в мессенджере. Самую маму удалили из родительского чата.

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