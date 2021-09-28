Родные ищут четвертую неделю: под Киевом при загадочных обстоятельствах пропал мужчина

Дети пропавшего Ивана Любишкина предполагают, что отец частично потерял память.

Под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез человек.

Связь с Иваном Любишкиным оборвалась вечером в субботу, 4 сентября.

Об этом ТСН.ua рассказал его сын Денис и добавил, что с тех пор родные не прекращают поисков.

К слову, 18 сентября Ивану Любишкину исполнилось 69 лет.

"В субботу, 4 сентября, отец должен был ехать после дежурства (работает охранником) домой. Мы с ним последний раз поговорили по телефону около 19 вечера. Далее связь с ним оборвалась. Я, конечно, начал волноваться, позвонил ему на работу, мне рассказали, что ему стало плохо, он упал с кресла, потерял сознание и начал бился в конвульсиях. Затем прошло. Он пришел в себя и решил ехать домой", — рассказал сын.

В воскресенье, 5 сентября, Денис пошел в Дарницкое управление полиции и написал заявление об исчезновении отца.

В то же время мужчина вместе с сестрой и друзьями начали искать отца сами. По геолокации с его телефона узнали, что он был в селе Гора. Поехали туда с его фото, очевидцы подтвердили, что видели отца.

"Потом мне сообщили, что 8 сентября его якобы видели в лесопосадке в селе Чубинское. Туда сразу поехала моя сестра", — говорит Денис.

Далее след Ивана Любишкина оборвался. И больше, по словам сына, не было никаких зацепок.

Сын пропавшего мужчины отметил, что отец в свое время служил в Афганистане и получил там две контузии. Он добавил, что у отца периодически болела голова, он обследовался, ложился в больницу, но чтобы ему становилось так плохо, такого раньше не было.

"Мы думаем, что отец частично потерял память", — заключает Денис.

Сейчас поисками занимается полиция Киевской области.

Сын пропавшего мужчины Денис просит всех, кому что-либо известно о местонахождении отца сразу звонить ему по телефону: 068-160-76-99, или 102.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая пропала почти полтора года назад. В столичную полицию оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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