Родные ищут уже третий месяц: в Киевской области при загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный (фото)

Пол года назад Виталий вернулся с Востока.

В Киевской области пропал 21-летний военный, участник боевых действий Виталий Кондратьев. Родные ищут парня уже третий месяц.

Последний раз Виталия видели 6 марта 2021 года в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

Об этом ТСН.ua рассказала мать парня Елена.

"Виталий исчез при загадочных обстоятельствах в городе Белая Церковь 6 марта 2021 года, его якобы выселили из военного общежития, и он со всеми вещами ушел в неизвестном направлении. Впоследствии его комбат мне сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, были выбиты двери, разбит унитаз, но подробности не разглашали, а чтобы замять это все дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию. Но об этом я узнала не так давно", — рассказала женщина.

Куда дальше пошел ее сын, она не знает. Еще мать рассказала, что накануне исчезновения сын помирился со своей девушкой и находился в приподнятом настроении.

В тот же день, 6 марта, Виталий Кондратьев заходил в соцсети. Далее след парня оборвался...

Несмотря на обращение в полицию и военной прокуратуры, по словам матери, Виталия тех пор никто особо не ищет.

Фастовская полиция (Виталий — житель города Фастов Киевской области — ред.) уголовное дело сразу после исчезновения не открыла, зато переслала заявление матери в военную часть Виталия.

Елена рассказала, что 3 июня написала повторное заявление в Фастовскую полицию, ее зарегистрировали, но пообщаться со следователем матери пока так и не удалось.

"Виталий свой долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины выполнил в полном объеме и продолжал это делать до своего исчезновения. Он осенью вернулся с Востока, где полгода нес службу, затем до марта находился в военной части в Белой Церкви", — говорит мать.

В Фастовской полиции ТСН.ua рассказали, что заявление матери они зарегистрировали.

"Заявление зарегистрировано, мы изучаем детали, а открыто производство, сказать не можем, такую информацию мы не разглашаем", — пояснили в полиции Фастова.

Позже в полиции в ответе на запрос ТСН.ua сообщили, что Виталий Кондратьев в розыске по Фастовскому райуправлению не состоит.

"По информации о самовольного оставления В. Ю. Кондратьевым, 1999 года рождения, расположение воинской части открыто уголовное производство, которое находится в территориальном управлении ГБР", - сказали нам в Фастовском райуправлении полиции Киевской области.

Мать очень надеется найти сына живым и просит всех, кому что-либо о нем известно, обращаться по телефонам: 068 777 0112 или 102.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. На днях в столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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