Родные легендарного львовского экскурсовода рассказали о причинах его внезапной смерти

Во Львове попрощались с известным экскурсоводом и краеведом Петром Радковцем, которого называли легендой города, его визитной карточкой и его добрым духом, отмечают в ТСН.

Он – автор и соавтор сотни исторических публикаций, проектов, фильмов. Ушел из жизни внезапно в 58 лет, после футбольного матча. Похоронили его на Лычаковском кладбище, о котором тоже мужчина очень любил рассказывать. “Перед этим днем ничего не предвещало, он всегда был спортивным, старался держаться в форме. То, что произошло, это внезапно, я никогда не думала, что папа так скоро уйдет. Он всегда любил сказку, легенды, мы с братом всегда были в этих легендах», – говорит дочь Екатерина.

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“Это произошло внезапно, реанимация происходила почти сразу, скорая около 40 мин пыталась реанимировать. Это был спортзал, они играли в футбол, это было после игры”, — добавляет зять Омельян Ощудляк.

Петр Радковец успел влюбить в свой город тысячи туристов, потому что умел рассказать его историю так, как не мог никто. Он отличался от других гидов энциклопедическими знаниями, остроумными шутками и своим неповторимым стилем – всегда в шляпе, с тростью, бабочкой и фирменными усами.

Одна из последних его экскурсий была благотворительной – для воинов, которые лечились во Львове после ранений.

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