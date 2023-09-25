Родные погибшего воина из Запорожья разыскали собаку-любимца военного: "Папа обещал привезти"

Военный из Запорожья Артем Дементий погиб на фронте в мае 2023 года в Донецкой области. На войне он нашел собаку и заботился о ней, снимал видео и обещал вернуться вместье. Сейчас семья сделала все, чтобы разыскать четырехлапого друга погибшего военного.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Артем Дементий воевал в 72-й бригаде Черных Запорожцев. На Донбассе встретил пса. Кормил, купал, даже спали вместе.

Военный посылал видео с Кликом (кличка собаки – ред.) семье, говорил, что привезет его домой. Но в мае в этом году погиб от осколочных ранений. Оправившись после трагедии семья начала искать собаку. Помогали собратья Артема, жена отслеживала соцсети.

"Наткнулась на волонтеров из Кропивницкого, нашла их страницу на Facebook, увидела его фотографию, я поняла, что это он, потом начали звонить, искать его", — говорит жена погибшего воина Екатерина Дементий.

Вдова погибшего военного / Фото: ТСН

Волонтеры из Кропивницкого постоянно вывозят животных из боевых действий. Среди них оказался и Клик. Правда, здесь его назвали Риччи. Песику нашли новую семью, а через несколько дней волонтерам позвонила Екатерина.

"Спрашиваю — это ваша собака? Думаю, может хозяева пришли в себя и решили забрать свою собаку и спрашивают как она поживает. Она говорит нет, это собака, прибившаяся к моему мужу, к военным. И была с ней постоянно, но мой муж погиб. Говорит и я очень хочу его забрать в память о моем муже", — говорит волонтер Екатерина Дорош.

Возвращение верного друга: история собаки воина ВСУ, хозяин которой погиб на фронте

Новую семью Клика эта история растрогала. Они согласились отдать собаку в семью бойца. Волонтеры смогли доставить собачку в Днепр. Там его уже ждали.

"Папа обещал собаку во-первых, надо было выполнить ее обещание, а во-вторых собаки, это — психологи, дети очень радуются и я считаю, что это для них сейчас глоток свежего воздуха", — говорит вдова военного Екатерина Дементий.

Теперь новая хозяйка Клика 8-летняя Вика – дочь погибшего военного.

Собака Клик

"Он выбрал себе хозяина старшую дочь, он спит с ней гуляет, если она идет на танце, то он плачет за ней, сковывает под дверью", — говорит Екатерина Дементий.

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