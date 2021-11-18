Родные продолжают поиски уже девятый месяц: в Киевской области при загадочных обстоятельствах исчез 22-летний военный (фото)

Родные продолжают поиски уже девятый месяц: в Киевской области при загадочных обстоятельствах исчез 22-летний военный (фото)

В марте был приобретен билет на имя Виталия на поезд "Киев-Мариуполь".

В Киевской области продолжаются поиски 22-летнего военного, участника боевых действий Виталия Кондратьева.

Родные и полиция ищут парня уже девятый месяц.

Последний раз Виталия видели 6 марта 2021 года в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

Об этом ТСН рассказала мать парня Елена.

"Ничего про Виталия неизвестно. Передали его дело в Белую Церковь. Меня вызывали для показаний и предоставления биоматерила для анализов ДНК", — говорит мать Виталия.

По словам женщины, выяснили, что в марте был приобретен билет на имя Виталия на поезд Киев-Мариуполь. Там живет его бывшая девушка. Но она утверждает, что с парнем разошлись еще в конце февраля и вообще не разговаривали с того времени.

"Также информацию, нет ли Виталия у нее, проверяли сотрудники полиции Мариуполя. Моего сына там действительно не было. Виталий ли вообще выезжал за приобретенным билетом — неизвестно. Камеры так долго не держат информацию. Если бы чуть раньше в Фастове приняли какие-то меры по розыску, возможно, по горячим следам хоть что-то можно было бы выяснить. Оперативник предполагает, что, возможно, билет был приобретен не Виталием, чтобы сбить со следа. Но это только предположение…", — заключает мать пропавшего военного.

Есть небезосновательная надежда, что парень жив

Ранее в полиции Киевской области ТСН.ua рассказали, что 15 июня на основании определения Фастовского горрайонного суда Киевской области сведения по заявлению Елены З. внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Но в то же время уточнили, что когда пропадает человек, производство всегда открывают именно по этой статье, поскольку это стандартная процедура. А дальше уже дают дополнительную квалификацию. Поэтому точку в этом деле ставить рано. В полиции Киевщины говорят, что многие детали не могут разглашать в рамках следствия, там надеются и одновременно намекают — имеют небезосновательную надежду, что парень жив.

Детали исчезновения

Виталий исчез при загадочных обстоятельствах в городе Белая Церковь 6 марта 2021 года.

"Его якобы выселили из военного общежития, и он со всеми вещами направился в неизвестном направлении. Впоследствии его комбат мне сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, была выбита дверь, разбит унитаз, но подробности не разглашали, а чтобы замять это все дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию. Но об этом я узнала не так давно", – рассказала мать.

Куда дальше ушел ее сын, она не знает. Еще Елена рассказала, что накануне исчезновения сын якобы помирился со своей девушкой и находился в приподнятом настроении.

Мать Виталия Кондратьева просит всех, кому о нем известно, обращаться по телефонам: 068 777 0112 или 102.

Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Родные ищут Ивана Любышкина уже два с половиной месяца. Его дети предполагают, что отец частично потерял память.

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