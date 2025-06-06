Родные влюбленных дежурят под домом: новые подробности массированного обстрела Луцка

Последствия атаки на Луцк / © ГСЧС Украины

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Россияне ночью устроили массированную атаку: в Луцке пятнадцать пострадавших. Еще двух — считают пропавшими и ищут на месте удара. Враг попалв многоэтажку. Во многих частных домах взрывной волной выбило двери и окна, повреждены магазины и учебные заведения. Уже известно, что во время атаки Луцка враг применил 15 беспилотников и шесть ракет.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Больше всего пострадала девятиэтажка. Разрушена крыша и верхние этажи одного из подъездов. Сейчас там спасатели разбирают завалы. По предварительной информации внутри есть люди.

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Пропавшими считают молодую пару, которая снимала жилье на восьмом этаже. Здесь с утра дежурят их родные, однако связи с парнем и девушкой до сих пор нет. Квартира, где они жили, полностью разрушена. По данным СМИ, тела парня и девушки нашли аж в подвале. Их звали Николай и Иванка.

Помещения с девятого до пятого этажей одного из подъездов просто сложились.

«Пять человек были эвакуированы из этого дома, можно сказать спасены. Могут быть еще дополнительно пострадавшие, они могут обратиться чуть позже», — говорит представитель ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров.

Жители рассказывают, все происходило очень быстро. Они услышали гул и почти сразу взрыв. Не все успели уйти в укрытие. Пострадавшие получили преимущественно ушибы, переломы и резаные раны. Преимущественно это легкие или травмы средней тяжести.

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«Дом панельный. Это в значительной степени усложняет разбор завалов. Если бы он был кирпичный — было бы проще. К сожалению, имеем два человека в статусе пропавших без вести», — говорит луцкий городской голова Игорь Полищук.



Взрывной волной повреждены и десятки частных домов, коммерческие сооружения, припаркованные машины и одно из учебных заведений. Там выбило двери и окна.

Рядом с разрушенным домом разместили пункт помощи. Здесь с людьми работают спасатели, психологи, медики.

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Напомним, ночью 6 июня армия РФ осуществила массированную атаку на Луцк. По меньшей мере 16 пострадавших, двое пропавших без вести.

В Луцке «Шахед» попал в многоэтажку. Кроме того, в городе повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

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