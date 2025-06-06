- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 721
- Время на прочтение
- 2 мин
Родные влюбленных дежурят под домом: новые подробности массированного обстрела Луцка
В Луцке россияне атаковали многоэтажку. Под завалами может быть молодая пара.
Россияне ночью устроили массированную атаку: в Луцке пятнадцать пострадавших. Еще двух — считают пропавшими и ищут на месте удара. Враг попалв многоэтажку. Во многих частных домах взрывной волной выбило двери и окна, повреждены магазины и учебные заведения. Уже известно, что во время атаки Луцка враг применил 15 беспилотников и шесть ракет.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Татьяны Хомич.
Больше всего пострадала девятиэтажка. Разрушена крыша и верхние этажи одного из подъездов. Сейчас там спасатели разбирают завалы. По предварительной информации внутри есть люди.
Пропавшими считают молодую пару, которая снимала жилье на восьмом этаже. Здесь с утра дежурят их родные, однако связи с парнем и девушкой до сих пор нет. Квартира, где они жили, полностью разрушена. По данным СМИ, тела парня и девушки нашли аж в подвале. Их звали Николай и Иванка.
Помещения с девятого до пятого этажей одного из подъездов просто сложились.
«Пять человек были эвакуированы из этого дома, можно сказать спасены. Могут быть еще дополнительно пострадавшие, они могут обратиться чуть позже», — говорит представитель ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров.
Жители рассказывают, все происходило очень быстро. Они услышали гул и почти сразу взрыв. Не все успели уйти в укрытие. Пострадавшие получили преимущественно ушибы, переломы и резаные раны. Преимущественно это легкие или травмы средней тяжести.
«Дом панельный. Это в значительной степени усложняет разбор завалов. Если бы он был кирпичный — было бы проще. К сожалению, имеем два человека в статусе пропавших без вести», — говорит луцкий городской голова Игорь Полищук.
Взрывной волной повреждены и десятки частных домов, коммерческие сооружения, припаркованные машины и одно из учебных заведений. Там выбило двери и окна.
Рядом с разрушенным домом разместили пункт помощи. Здесь с людьми работают спасатели, психологи, медики.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
Напомним, ночью 6 июня армия РФ осуществила массированную атаку на Луцк. По меньшей мере 16 пострадавших, двое пропавших без вести.
В Луцке «Шахед» попал в многоэтажку. Кроме того, в городе повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.