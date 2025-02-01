Родные военных более семи месяцев приходят к правительственному кварталу в Киеве: что они рассказали

Родные военных, находящихся в плену, почти семь с половиной месяцев при любой погоде с самого утра и до вечера они стоят бессрочной акцией в правительственном квартале. Все ради того, чтобы напоминать власть имущим и многочисленным зарубежным гостям о своих родных, которые находятся в плену. Речь идет о группе семей военнопленных и пропавших без вести из разных подразделений и в разное время.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Эля, ее родственница Юля и их подруга Аня приезжают на пикеты с Днепропетровщины. Находятся здесь две недели, следующие две - дома с детьми или внуками. Мужья Эли и Ани, как и сын Юлии - разведчики 74 батальона.

Элин муж Андрей вместе с Юлиным сыном Александром в плен попали в начале марта 2022 года в Донецкой области. С тех пор информации о них мало.

"Трудно, потому что знаете, я привыкла, что мы с ним все вместе, я никогда не принимала никаких решений сама. И когда я узнала, что он попал в плен, для меня начался ад, ад начался для него, но я горела с ним в том аду", - говорит Эля Деректоренко, жена военнопленного.

Юлия признается, в силу возраста и недостатка здоровья ездить на эти акции ей трудно, и каждый раз перед командировкой приходится себя заставлять.

"Беру себя в кулак и еду снова, снова и снова, думаю, может ему немножечко будет легче, что нас увидят, может ему покажут, он же совсем не знает, что с нами, как", - говорит Юлия Директоренко, мать военнопленного.

Муж Ани – защитник гарнизона Мариуполь. Виталий в мае 2022 года вместе со всеми вышел в так называемый почетный плен.

"Три-четыре месяца и их должны были вернуть домой, но, к сожалению, мой муж сейчас осужден самопровозглашенной республикой "ДНР" на 24 года", — говорит Анна Катранич, супруга военнопленного.

Родственники военных хотят привлечь внимание к пленным воинам

Аня говорит, тяжелее всего такой длинный плен отца воспринимает ее 8-летняя дочь, которая теперь через акции и маму видит реже.

Из самого масштабного - несколько недель назад придумали выходить на столичные проезжие части в 9 утра, чтобы почтить память погибших. Об этом родственники пленных и пропавших без вести договорились с полицией и властями города. Так, что сначала патрульные перекрывают дорогу водителям, и только тогда начинается акция.

Акция родных военнопленных

Она длится не больше трех минут – сначала молчанием, потом гимном. И каждый раз из машин выходит все больше людей. А дальше участники акции возвращаются в правительственный квартал, чтобы постоять за своих еще один день их плена.

Бессрочная акция: родные круглосуточно напоминают военнопленных и пропавших без вести

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Напомним, ВСУ поразили командный пункт россиян на Курщине.

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