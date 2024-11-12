Родных Узелкова захейтили в Сети: Марина Боржемская обратилась к украинцам

В субботу, 9 ноября, после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью скончался известный украинский боксер Вячеслав Узелков. 11 ноября со спортсменом простились в родной Виннице.

Однако после смерти боксера, его экс-жену Марину Боржемскую и детей начали хейтить в соцсетях. Сначала отпор пользователям дал сын боксера, а теперь и бывшая жена обратилась к украинцам.

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Умер известный украинский боксер

В эту субботу в Виннице попрощались с известным украинским боксером Вячеславом Узелковым, умершим 9 ноября. Как известно, спортсмен несколько лет боролся с тяжелой болезнью сердца. Весной Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги.

Сам Вячеслав еще с января этого года в социальных сетях начал рассказывать о своих проблемах со здоровьем, возникших в результате занятия профессиональным спортом. В частности, в апреле у украинского боксера была операция на сердце. Тогда в своем Instagram Узелков написал, что у него "новое сердце".

Это была не единственная операция спортсмена в этом году. Впрочем, он не терял надежды поправиться и вернуться к работе. Еще в сентябре он анонсировал свой проект, которым планировал заниматься после операции и восстановления.

О смерти спортсмена вечером 9 ноября сперва сообщили в Украинской федерации бокса. Впоследствии смерть папы подтвердил и его сын Роберт, который долгое время не общался с отцом и когда-то даже отрекся от него, а также бывшая жена Марина Боржемская.

Настоящая причина смерти Узелкова

Впоследствии подробности смерти знаменитости раскрыла бывшая чемпионка мира в самом легком весе и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. В сети распространялись слухи, что Узелков якобы умер из-за внезапно оторвавшегося тромба. Но в комментарии для OBOZ.UA Шатерникова опровергла эту информацию и указала, что смерть не внезапна.

Она отметила, что у Вячеслава было много тромбов, поэтому у него просто не было шансов на жизнь. По ее словам, незадолго до смерти боксер попал в больницу в Виннице. Больше недели он провел в коме. Врачи сражались за его жизнь и запускали сердце тренера после остановки. Однако из комы Узелков так и не вышел. Но после смерти отца 15-летний Роберт в своих соцсетях признался, что когда отец заболел, он был рядом, несмотря на сложные отношения.

На семью Узелкова "набросились" в сети

Собственно, уже после смерти Узелкова на его родных посыпался шквал критики, бывшую жену и детей начали обвинять в пиаре и обвинять, мол, те радуются смерти боксера:

"радуется, что избавилась от мужа";

"она его ненавидела всегда, теперь пиарится на его смерти".

Хотя слова поддержки выразили куда больше людей, сын Марины и Вячеслава не стал молчать и ответил хейтерам.

"Что не было сделано и что не было сказано — я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания. В моих словах нет лицемерия, и я разбит горем из-за того, что произошло, если до вас это не доходит. Честно говоря, читать столько гадких сообщений, написанных мне, обидно. Даже когда человек умирает, у людей не включается мозг, чтобы понять, что в этот момент можно и не писать хейт. Спасибо всем, кто написал слова поддержки, — я вам благодарен", — добавил Роберт.

Марина Боржемская обратилась к украинцам

В настоящее время страница Роберта пуста. Но не смолчала и сама Марина Боржемская. Она заметила, что уже научилась защищаться от негатива, но своих детей хочет уберечь от этого.

"Искренне благодарю всех за вашу поддержку, за каждое слово и комментарий, как положительный, так и критический. Мы все разные, и именно в этом разнообразии наша особенность. Иногда легко судить других, не зная всех деталей, и особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, будто хорошо меня знает. У каждого из нас есть своя правда, свое видение и переживание, которые формируют наши убеждения. Это нормально, ведь наши жизненные истории пишутся с детства и состоят из влияния родителей, близких, социума и среды. Мы сами выбираем свой путь, который может быть разным — прямым или извилистым, но самое важное, что это наш выбор. В то же время помните: на любом этапе своего пути мы встречаем других людей, и особенно важно быть внимательными к детям, потому что каждое наше слово, действие и жест имеют последствия. Дети — это наше будущее, они вырастут и создадут атмосферу в своих семьях, в обществе, стране и мире. В течение этих лет я научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир говорящего. Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда встанут на защиту, чтобы не позволить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах. Еще раз благодарю всех, кто выразил свое мнение, а своих близких обнимаю сердцем и теплом. Легких туч тем, кого нет с нами!" – написала экс-жена боксера.

Что известно о семье боксера

Боржемская и Узелков более 20 лет были женаты, однако несколько лет назад развелись. В этом браке у них родились двое детей: сын Роберт и дочь Оливия. Однако когда-то за громким разводом Вячеслава и Марины наблюдала вся страна. В Сети сплетничали, что боксер якобы изменял избраннице, но она возражала, что "за руку его на этом не ловила".

Вместе с тем, Боржемская не спешила делиться подробностями разрыва, а лишь забрала детей и переехала жить к своим родителям. Позже Марина раскрыла детали расставания. Их расставание было довольно скандальным, ведь тренер заблокировала боксера в соцсетях и начала избегать общения с ним, равно как и его дети.

Сам спортсмен говорил, что отправлял подарки сыну и дочери. Боржемская говорила, что Вячеслав часто демонстрировал неосторожность в общении и был резким. Он не скрывал своего непростого характера, а в браке часто проявлял ревность, что в значительной степени и стало причиной развода.

В августе прошлого года Боржемская дала интервью Маше Ефросининой, где подробно рассказала о разводе с Узелковым. Она говорила, что дочери и сыну пришлось увидеть много неприятных моментов в этом браке, но при этом поблагодарила боксера за детей. В другом интервью Марина рассказала, что испытала моральный абьюз и манипуляции со стороны Вячеслава. Окончательное решение разойтись она приняла уже тогда, когда поняла, что готова начать жизнь заново.

В 2021 году Узелков принимал участие в программе "Женитьба вслепую", где его партнершей стала Юлия Черницкая. Романтические отношения между ними не сложились, поскольку Узелков, уже находясь на проекте, понял, что любит Марину и хочет ее вернуть.

Но уже в декабре прошлого года Вячеслав Узелков сообщил о помолвке и изменил статус в Facebook с "холостой" на "помолвленный". Он также написал романтический пост: "Наконец-то мы это сделали, мы вместе до конца". Однако Узелков практически ничего не рассказывал о своей избраннице, только делился несколькими фотографиями, где можно было увидеть ее руку. Известно было только то, что ей больше 30 лет и они были знакомы давно.

И все же после смерти Узелкова многие выразили соболезнования родным. В частности, пост написал мэр Киева Виталий Кличко, высказался и ведущий Слава Демин, у которого с Вячеславом был конфликт. Он честно рассказал, что у него были непростые отношения с боксером. По словам ведущего, фитнес-тренер имел непростой характер. Об этом ходило немало слухов, а сам Слава "нарвался" на конфликт со спортсменом после того, как взял интервью у Марины Боржемской – его бывшей жены.

Карьера Узелкова

Узелков снискал славу как на боксерском ринге, так и за его пределами. В 2013 Узелков стал Интернациональным чемпионом по версии IBO. Хотя годом ранее, в 2012-м, пережил инсульт. А 12 апреля 2014 Узелков провел последний в карьере бой.

В общей сложности Узелков провел на профессиональном ринге 34 поединка, одержал 30 побед (19 – нокаутом) и потерпел четыре поражения. После бокса Узелков попробовал себя в роли актера, телеведущего, в частности, снимался в проекте "Україна має талант", а впоследствии со своей женой снимался в передаче "Зважені та щасливі".

А уже через несколько лет Узелков пошел в политику, в 2020-м он баллотировался в мэры Винницы от запрещенной ныне партии "ОПЗЖ", но проиграл выборы, набрав лишь 4% голосов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЗЕЛКОВ УМЕР: его родных захейтили в Сети! Марина Боржемская обратилась к украинцам!

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