Родственница Навального из Украины написала щемящий пост из-за его смерти

Двоюродная сестра Алексея Навального высказалась о его смерти.

Двоюродная сестра погибшего оппозиционера Алексея Навального, Марина Навальная, проживающая в Киевской области, написала в Facebook щемящий пост о его смерти.

"Алексей, ты – Победил! Потому что ты смелее всех на свете! То трусливое ничтожное создание испугалось Тебя даже за решеткой, за тысячи километров… Мы гордимся Тобой!… хоть нам так болит..", — говорится в сообщении Марины.

Журналист ТСН.ua обратился за комментарием к Марине Навальной по поводу смерти ее брата.

"То, что я написала (в посту в Facebook – ред.) – то и написала. Мне не до комментариев",- коротко ответила Марина Навальная.

Она также добавила, что их семья придерживается принципа не комментировать публично события, связанные с Алексеем Навальным.

Что известно о Марине Навальной

Двоюродная сестра Алексея Навального – Марина – родилась 3 февраля 1971 года в селе Залесье Чернобыльского района Киевской области.

В 1995 году окончила факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко, получила диплом по специальности "Журналистика".

В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2012 — докторскую диссертацию.

С сентября 2000 года работает в ГВУЗ "Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды".

Марина Навальная была депутатом Переяслав-Хмельницкого городского совета четырех созывов (2002-2020 гг.); председателем общественного наблюдательного совета Переяслав-Хмельницкого центра социальной защиты пенсионеров и инвалидов.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный 16 февраля скончался в колонии – ему вроде бы стало плохо во время прогулки. Как пишут РосСМИ, у Навального оборвался тромб.

В городах России продолжаются акции памяти из-за смерти Алексея Навального. Российские силовики задерживают участников акции и рушат мемориалы (фото, видео).

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