Алексей Осадчий и Мария Жемчужникова

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Накануне, 20 ноября, в Украине отмечали День ребёнка.

Как заявила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей: «Сегодня, во Всемирный день ребенка, мы должны были бы отмечать достижения в области защиты прав детей. Однако в Украине дети продолжают жить в страхе в своих домах, сообществах и местах, где они должны были бы чувствовать себя в безопасности».

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В организации приводят и ужасающую статистику — за первые десять месяцев этого года в Украине погибли 144 ребенка, а 1030 — получили ранения. Это — самое большое число пострадавших детей за любой год с начала полномасштабного вторжения.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

В гостях у семьи Осадчих: детский гомон и уют

По узкой дороге, усыпанной полевыми цветами, ТСН направляется в гости к семье Осадчих. Они живут в Киевской области и встречают всех всей семьёй.

Пока хозяйка дома — Мария — приступает к приготовлению завтрака, каждый из детей занят своим делом: 12-летняя Полина показывает нам своего домашнего питомца — котика, а младшие — Анюта с Артемом — играют в любимых трансформеров.

Такую семейную традицию — собираться и проводить время вместе как можно чаще — в семье Осадчих сейчас особенно ценят и берегут. Ведь дом, в котором так пахнет уютом и без умолку раздается детский гомон, в начале полномасштабного вторжения стал для семьи смертельной ловушкой. Поселок Колонщина уже на третий день оказался в окружении и под российской оккупацией. В те адские дни Мария и Алексей больше всего беспокоились о судьбе маленьких дочерей и о тогда ещё нерождённом сыне.

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Мария Жемчужникова, жительница Киевской области: «В 2022 году мы ждали рождения нашего сыночка. Мы услышали взрыв на трассе, увидели с второго этажа колонну, и через два часа у меня начались схватки».

Роды без света и врачей: как ИТ-специалист принял сына у камина

Мария должна была родить своего третьего ребенка как раз в тот момент, когда колонны российской техники подошли вплотную. Родильный дом в соседнем селе Бузова, где её ждали, стал мишенью для обстрелов российских танков. Из-за смертельной опасности вариантов уехать куда-либо не было. Медиков поблизости тоже не нашлось. Поэтому роды дома пришлось принимать мужу. Алексей по профессии ИТ-специалист, говорит, что помог опыт предыдущих родов с партнером.

Алексей Осадчий, житель Киевской области: «Там шёл бой, был обстрел. Она спрашивает: «Это близко?» Я говорю: «Нет», хотя сам вижу, что близко… Мне помогло то, что я присутствовал при первых двух родах, и я был рядом с врачом, и врач там мне объяснял, как всё происходит — и мне стало немного легче…»

Мария Жемчужникова, жительница Киевской области: «На втором этаже, а почему? Потому что было очень холодно, у нас не было электричества, у нас был камин, а на втором этаже — самая тёплая комната».

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Под канонаду взрывов, испуганные глаза дочерей и страх «а что же будет дальше» ранним утром 1 марта на свет всё-таки появился их Артемко.

Выезд через вражеские блокпосты и возвращение на родную землю после разминирования

Впрочем, через 5 дней после родов семья всё-таки решилась проехать через вражеские блокпосты и добралась до Хмельницкого. Уже там врачи впервые осмотрели и мальчика, и маму и заключили: роды прошли идеально.

Алексей Осадчий, житель Киевской области: «Главный врач — она подошла ко мне, я ей подробно всё рассказал, а она потом посмотрела на меня и сказала: «Если бы мои акушерки так поступали, у меня не было бы проблем»».

Затем семья уехала за границу, но не собиралась оставаться там навсегда. Поэтому, как только родную деревню разминировали, они все вместе вернулись в родной дом.

Мария Жемчужникова, жительница Киевской области: «Для меня важно чувство своего дома. Я, кстати, задумывалась, почему некоторые спокойно эмигрируют, как наши соседи с северных болот, а украинцам это даётся очень тяжело. Потому что они — потомки кочевых племен, а вот мы — потомки земледельцев, поэтому нам очень важно это чувство дома, корней».

А ещё желание растить своих детей на родной земле и учить их собственной истории, говорит Мария. Несмотря на постоянные атаки на столицу и область, семья признаётся — к вопросу о том, чтобы уехать куда-нибудь, больше не возвращались. Пока супруги работают, их девочки учатся в школе, а Артемко с радостью бежит в детский сад.

Мария Жемчужникова, жительница Киевской области: «Старшая Полина у нас очень талантливый ребенок, очень творческая, она любит рисовать… Сейчас она типичный подросток, который устанавливает какие-то свои границы. Средняя Анюта закончила 3-й класс, она очень прилежная, очень нежная девочка… Тёма просто красавец… Он весёлый, любит танцевать, петь…»

К тому же, несмотря на свой юный возраст, он уже понимает совсем не детские вещи.

Мария Жемчужникова, жительница Киевской области: «Он мне говорит: «Покажи карту Украины, она красная — это Россия запускает по нам ракеты». Они живут с осознанием того, что у нас есть бешеный сосед, который не желает нам добра, и Артем не знает другой жизни…»

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РОДИЛСЯ ПОД КАНОНАДУ ТАНКОВ! Мужчина принял роды в осажденном селе: невероятная история семьи

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