Рои "Шахедов" и ракеты: Россия массированно обстреляла одну из областей Украины, среди убитых — 22-летняя беременная

Россияне массированно атаковали Харьковскую область / © tsn.ua

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Российские террористические войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Харьковской области, прицельно целясь исключительно по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты атаковали областной центр стаей беспилотников, а по Чугуеву нанесли серию мощных ракетных ударов. В результате вражеского террора погибли три человека, среди которых 22-летняя беременная женщина. Всего в регионе зафиксировано около двух десятков раненых, среди которых младенец, которому исполнился всего один год.

На местах попаданий и масштабных разрушений работала корреспондент ТСН Юлия Бойко.

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Для жителей Харькова эта ночь превратилась в долгое, страшное и изнурительное испытание без сна. Враг направил на областной центр сразу два десятка ударных беспилотников, которые кружили над городом целым роем. Вражеские дроны залетали непосредственно в спальные районы и целенаправленно таранили жилые высотки. Из-за плотности обстрела люди едва успевали прятаться в тамбурах и коридорах по правилу «двух стен».

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В Шевченковском районе Харькова один из дронов-камикадзе попал прямо в жилую квартиру. Хозяева дома спаслись чудом, ведь за считанные секунды до мощного взрыва успели выбежать из комнаты.

Вероника, жительница поврежденной квартиры: «Мы решили пойти в тамбур, у нас тут одна стена, две, три — то есть здесь более безопасно. Мы пересидели — один взрыв, второй, третий… И потом моментально прилетает очень громко, все в пыли, у меня очки запотели и мало что могла видеть».

Хозяйка этой же квартиры Ирина добавляет, что ее от прямого поражения тысячами стеклянных осколков спасла обычная бытовая деталь: «Вот здесь на кровати я только успела накрыться одеялом, но штора меня спасла, потому что все сыпалось на нее».

Еще один вражеский беспилотник в этом же районе города пробил железобетонную крышу многоэтажки и застрял между восьмым и девятым этажами. Смертоносное железо от удара, к счастью, не сдетонировало. Спасатели срочно эвакуировали всех жителей подъезда на безопасное расстояние, после чего взрывотехники начали деликатную операцию по разминированию.

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В целом в Харькове сейчас зафиксировано 16 пострадавших граждан, самому маленькому из которых всего один год. Мощные взрывы и разрушения зафиксированы на десятках объектов в разных частях города.

Евгений Василенко, представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области: «Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районе. Спасатели привлекались к ликвидации по 10 локациям. Это были попадания в многоэтажные жилые дома, здание бизнес-центра, здание КП, а также в кафе, которое было расположено возле церкви и частного сектора».

Ракетный удар по Чугуеву: гибель 22-летней беременной и День траура

Одновременно с атакой на Харьков серия сверхмощных взрывов прогремела и в Чугуеве. Туда российская армия направила тяжелые авиационные ракеты, которые прицельно ударили по жилым домам и унесли жизни мирных людей. дВ Чугуевской громаде из-за страшной трагедии сегодня официально объявлен День траура.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА: «По городу Чугуеву ночью было нанесено пять ракетных ударов ракетами типа Х-59. Там повреждено несколько многоэтажек. К сожалению, три человека погибли, включая 22-летнюю беременную женщину, и три человека получили ранения».

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Сейчас украинские медики продолжают самоотверженно бороться за жизнь и здоровье пострадавших жителей в обоих атакованных городах. Всего после ночного налета в больницы Харькова в состоянии средней тяжести были госпитализированы четыре женщины. Среди госпитализированных находится еще одна беременная женщина — ей 28 лет, она получила многочисленные ранения стеклом, и сейчас находится под особым наблюдением врачей.

Еще десяти горожанам, в том числе трем маленьким детям, неотложную медицинскую и психологическую помощь оказали непосредственно на местах «прилетов» из-за выявления острой реакции на тяжелый стресс. На ликвидации завалов и пожаров продолжают непрерывно работать более сотни спасателей и десятки единиц спецтехники ГСЧС Украины.

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