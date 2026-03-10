Рои "Шахедов" массированно атаковали областной центр Украины: шокирующие подробности

Последствия атаки на Днепр / © ТСН

Этой ночью украинские охранники неба сбили и обезвредили 122 ударных дрона из 137, которые россияне запустили с разных пусковых площадок. Однако для Днепра эта ночь стала настоящим ужасом. Десять раненых, среди которых 12-летний мальчик, и более тысячи выбитых стекол — таковы последствия ночного налета беспилотников.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Удар по многоэтажке в Днепре

Враг направил «Шахеды» на город поздно вечером в понедельник. Силам ПВО удалось уничтожить 19 дронов непосредственно над Днепром, однако попадание и падение обломков нанесли огромные разрушения.

В одной из многоэтажек выбиты окна и полностью разбиты балконы. По словам специалистов, от значительно худших последствий людей спасли обычные деревья — они стали на пути у беспилотника, смягчив удар. Кроме жилого сектора, изуродовано помещение банка и частный дом в пригороде, где вспыхнул пожар.

Война в Украине: очевидцы рассказали об атаке на Днепр

Жители изуродованных домов до сих пор находятся в шоковом состоянии. Квартиры буквально усеяны стеклами, а в некоторых домах взрывной волной вырвало даже батареи отопления.

Пострадавшая: «Совсем далеко была кладовка — вырвало и ее. А тут все вырвало прямо с ручками, настолько сильная была волна. А это видите? Это шрапнель летела. Так бабахнуло!»

Другая женщина вспоминает, что успела только накрыться одеялом, когда стекло начало сыпаться прямо на кровать:

«Лежала, спала, слышала как приближается „Шахед“. Понятно было, что в дом. Как посыпались стекла, я прикрылась покрывалом. Все. Летели искры. Вырвало батареи на кухне и в квартире».

Еще одна днепрянка рассказала, как спасала домашних любимцев:

«Я спала. Когда произошел взрыв, проснулась. Схватила собак и пошла в ванную. Мы там сидели, а потом побежала в убежище. К этому привыкнуть нельзя!»

Гимназия без окон и приостановление обучения

Сейчас люди продолжают разбирать завалы в своих домах и затягивать окна пленкой. Существенно пострадала и местная гимназия — из-за отсутствия окон обучение там пришлось приостановить. Учителя вместе с родителями пытаются убрать классы от обломков и мусора.

В больницах города остается одна раненая женщина, состояние остальных пострадавших стабильное.

