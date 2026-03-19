Рои "Шахедов" массированно атаковали один из областных центров: дроны врезались в жилые дома

Этой ночью Одесса снова оказалась под массированным ударом российских дронов. Враг применил коварную тактику, запуская беспилотники на сверхнизкой высоте над морем. Как следствие — прямые попадания в жилые дома, пожары и трое раненых. В историческом центре города разрушен целый подъезд, а в спальном районе огонь охватил квартиры на верхних этажах высотки.

Атака на Одессу: что известно о последствиях

В историческом центре города ударный дрон попал прямо в торцевую стену трехэтажного дома. Взрыв был такой силы, что полностью разрушил ювелирный магазин на первом этаже и квартиры выше. Жители оказались в ловушке среди завалов и огня.

Среди пострадавших — Марина, которая переехала в Одессу из прифронтового района Днепропетровщины, надеясь на безопасность.

Марина, пострадавшая: «От взрывной волны упал потолок и кусок штукатурки — у меня перелом лопатки. Муж цел, и кот у нас также успешно спрятался. Еще не было возгорания, поэтому мы смогли забрать документы, кота в переноску, одеться и выйти. Нам оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу».

Утром на месте работает тяжелая техника. Спасатели осторожно разбирают завалы, ведь старые конструкции дома могут обвалиться в любой момент.

Другая стая дронов атаковала многоэтажку неподалеку от побережья. Из-за того, что дроны летели низко над водой, они врезались в верхние ярусы дома.

Александр Литвак, председатель ОСМД: «Попали в 16 этаж, но топливо из беспилотника потекло ниже и загорелась квартира на 14 этаже. Там никто не жил, то пока вскрыли — там уже было много разрушений».

Жителю квартиры, куда непосредственно врезался дрон, повезло меньше — он получил ранения, на месте было много крови. Обломками также посекло автомобили, припаркованные во дворе.

Взрывная волна не пощадила и соседние здания — в двух общежитиях экологического университета выбито более 150 окон. Студенты спаслись только благодаря тому, что вовремя спустились в укрытие. Теперь учебное заведение переходит на дистанционную форму.

Марина Аверина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Одесской области: «Тяжелая ночь. Пожарные работали по нескольким адресам одновременно. На месте работали психологи, потому что люди были в тяжелом эмоциональном состоянии. Отсутствие повторных тревог позволило быстро ликвидировать все пожары».

Одесситы в очередной раз доказывают свою несокрушимость: пока техника убирает обломки, люди поддерживают друг друга, а пострадавшие, как Марина, радуются даже тому, что уцелел домашний любимец.

