Роковая ошибка обошлась девушке из Франковска в iPhone и 34 тысячи гривен штрафа: что она сделала

в Ивано-Франковске наказали девушку за продажу откровенных видео / © pexels.com

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В Ивано-Франковске на 34 000 гривен оштрафовали девушку, которая продала свои откровенные видео.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

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Домашняя фотостудия и продажи в Telegram

Как установило следствие, безработная женщина по месту своего проживания в Ивано-Франковске оборудовала комнату в своей квартире для создания контента интимного характера. Для этого она использовала профессиональное освещение, декорации, секс-игрушки, а также свои смартфоны Motorola g6 и iPhone 15 Pro Max.

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Девушка продавала свои фото и видео через Telegram, размещая объявления на специальных веб-ресурсах. В частности, в феврале 2026 года она изготовила и продала покупателю три порнографических видеофайла за 1000 гривен, которые тот перечислил ей на банковскую карту.

Правоохранители изъяли у злоумышленницы гаджеты и технику, а проведенная искусствоведческая экспертиза официально подтвердила, что проданные файлы содержат элементы порнографического характера.

Что рассказала подсудимая

В ходе судебного заседания обвиняемая полностью и безоговорочно признала свою вину. Она пояснила суду, что занималась этим ремеслом около года, поскольку ей нужны были деньги на лечение, искренне раскаялась в содеянном и просила не назначать ей сурового наказания.

Приговор суда

Ивано-Франковский городской суд признал девушку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК Украины (изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт видеопродукции порнографического характера).

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Согласно приговору суда, обвиняемая была наказана:

Штрафом в размере 34 000 гривен (2000 необлагаемых минимумов доходов граждан);

Специальной конфискацией дохода, полученного от преступления, в сумме 1000 гривен в собственность государства;

Конфискацией в доход государства изъятых смартфонов Motorola и iPhone 15 Pro Max;

Взысканием 7 701,76 грн процессуальных расходов за проведение экспертиз.

Кроме того, по решению суда изъятые в ходе обыска секс-игрушки и банковская карта будут уничтожены.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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