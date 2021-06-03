Роковое фото: в Ивано-Франковске подростка ударило током на железнодорожном мосту

Подростка с ожогами нашел парень, с которым они вместе живут в общежитии.
В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летнего подростка, который получил ожоги когда, скорее всего, вылез на опору железнодорожного моста ради фотографии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.
Пострадавшего нашел на железнодорожном мосту в одной из промзон города сосед по общежитию. У подростка из-за высоковольтного разряда обожжена почти четверть тела.
Местные жители говорят, что это сооружение очень популярное среди любителей экстремальных фотографий. Поэтому в полиции предполагают, что парень забрался на опору ради фото. Там, вероятно, потерял равновесие и падая, задел электрические провода.
Сам пострадавший пока не может рассказать, что произошло, потому что еще не отошел от наркоза.
Напомним, в Одессе развлечения 14-летнего подростка на крыше поезда едва не стоили ему жизни. Парня ударило током и он попал в медучреждение с ожогами 90% тела.