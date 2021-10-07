Роман Саакашвили и Ясько: как отреагировала жена Михо и что говорят влюбленные

О романе Михо и Лизы стало известно после задержания Саакашвили в Грузии.

О романе украинского депутата "Слуги народа" Лизы Ясько и бывшего грузинького президента Михаила Саакашвили стало известно после его скандального задержания в Тбилиси. На родине он не был восемь лет, а отправился туда за два дня до парламентских выборов, чтобы поддержать собственную политсилу "Единое национальное движение".

ТСН.ua собрал все, что известно о романе Яско и Саакашвили, и реакцию на отношения политиков.

Признание об отношениях

Видеоролик, в котором 30-летняя Лиза Ясько и 53-летний Саакашвили признались о своих отношениях, появился в соцсети депутата 1 октября. По ее словам, видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию.

Представитель "Слуг народа" молчит в течение всего видео. Зато Михо на грузинском, украинском и английском языках говорит об их взаимной любви: "Я думаю, что надо сказать, что мы вместе, и мы влюблены друг в друга, и у нас совместная жизнь, и хочу всем пожелать счастья".

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Ясько в комментарии к видео написала, что они любят и поддерживают друг друга. "Любовь и Борьба за свое государство — это благородное дело! И Я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому что поступила бы так же за Украину", — говорится в ее заметке.

Что известно о романе политиков

Саакашвили женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. Они имеют двое сыновей — Эдуарда и Николоза. Младший сын проживает с мамой. Старший — учится в Соединенных Штатах. Ясько замужем не была. Официально ли разведены супруги, неизвестно. По словам новой возлюбленной Михо, супруги не вместе.

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Сколько времени уже идут отношения политиков, точно неизвестно. "Некоторое время уже есть", — только комментировала Ясько. Впрочем, информация о романтической связи между мы появилась в СМИ еще осенью прошлого года. Отмечалось, будто бы Лиза иногда жила в резиденции Михаила в поселке Лесники. Кроме того, появлялись фото Ясько и Саакашвили, что не имели ничего общего с официальными встречами. Впрочем, пара отношений не комментировала.

Зато в интервью ТСН Лиза рассказала, что их отношениям более года. Она даже знакома с мамой Саакашвили, а также с одним из его сыновей. "Он не есть до сих пор женат", — убеждает нардеп.

Пока Саакашвили в тюрьме, депутат говорит, что переезжать за границу она не собирается, потому что ее "будущее в Украине". Зато имеет "много планов на будущее" со своим возлюбленным.

Во вторник, 5 октября, Лиза Ясько летала в Грузию. В Русаве в тюрьме она посетила Саакашвили. Подробностей визита она не разглашали. Зато сказала, что Грузии посчастливилось иметь такого человека как Михаил, "который может многое сделать для страны" и "в Украине все завидуют грузинам, что они имели такого президента".

"Это большая борьба, которую вам нужно выиграть. Борьба за будущее. Он сейчас является политзаключенным. Вам нужно защищать свое будущее и будущее Михеила. Как именно — решать вам", — сказала украинский депутат.

Комментарий жены Саакашвили

Реакция Сандры Рулофс на отношения Михаила Саакашвили и украинки появилась через несколько дней после публичного признания мужчины. По ее словам, это было неожиданным для нее, но и для друзей и знакомых.

"Многие растерянные друзья и спрашивают меня о моей личной жизни. Я не скрываю от вас, что содержание видео, снятого вечером в пятницу, было для меня неожиданным, а форма — абсолютно неприемлемой", — подчеркнула она.

Вместе с этим бывшая первая леди Сандра Рулофс также присоединилась к призыву освободить экс-президента Саакашвили.

Реакция на отношения политиков

Видео, появившееся в Facebook Ясько, наделало шума. Пользователи Сети не скупятся на комментарии: одни приветствуют пару и жклают Михо быстрее выйти из тюрьмы, другие — же осуждают роман пары. К слову, многих интересует — развелся лм Саакашвили. На что его девушка ответила: "Какой ужас и стыд! Это тот вопрос, который вас волнует в этой ситуации?".

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В комментариях под видеопризнанием Саакашвили и Ясько народый депутат фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе написала: "Лиза, а Саакашвили уже развелся, простите?".

В ответ Ясько посоветовала коллеге не интересоваться ее личной жизнью, а думать "об Украине и о защите украинских интересов". "Если вы внимательно посмотрите видео, Михаил говорит, что он очень благодарен своему прошлому, в частности — своей бывшей жене. Но сейчас правда такова, что мы вместе, и время идти вперед", — написала она.

Свою коллегу по партии "ЕС" поддержала депутат Ирина Геращенко: "Иванна точно имеет право задавать те вопросы, которые ее интересуют. Михаил всегда озвучивал, что думал". На этот комментарий Ясько не ответила.

Зато впоследствии она заявила, что считает недопустимым Хейт по частной жизни, который возник из-за обнародования информации о ней и Саакашвили.

Что известно о задержании Саакашвили

Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До того премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту главы государства.

Кроме того, глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе убежден, что Саакашвили вернулся, чтобы осуществить государственный переворот. К слову, по возвращении Михо в Грузию против него открыли еще одно дело - о незаконном пересечении границы.

После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Михеила Саакашвили.

В свою очередь, Украина будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили — заявил президент Зеленский. Поскольку он является гражданином Украины. Сам Михо из тюрьмы написал украинскому главе государства письмо, в котором поблагодарил за поддержку.

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