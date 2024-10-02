Рош ха-Шана: как хасиды платят по тысяче долларов, чтобы добраться до Умани

На празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года – в Умань прибыло уже почти 30 тысяч паломников.

В Черкасскую область они едут к могиле своего духовного наставника цадика Нахмана, ведь считается, что там их молитвы имеют особую силу. Из-за закрытых украинских аэропортов добираться им пришлось поездами, автобусами и даже на такси.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Денищук.

Паломники из Израиля прибывали международным поездом на железнодорожный вокзал Чопа. Чтобы добраться до Украины, большинство из них провели в пути почти трое суток. Их не останавливает ни тяжелая дорога, ни война в Украине.

"Несмотря на войну нам важно приехать сюда, чтобы почтить праведного раби Нахмана. Он святой, благословенный. Он отвечает за наш мир на земле. И если он здесь, мы тоже должны приехать сюда", - говорят паломники.

Хасиды прибывают в Украину поездами

"Дорога была не простая и очень-очень длинная. Болела голова, мы почти не спали. Но мы знали, на что идем", - добавляют они.

Ехать, в частности, через Закарпатье в Умань хасиды вынуждены, потому что самолеты в Украину не летают. Поездами из Словакии, Венгрии и Чехии в Закарпатье на днях прибыли несколько тысяч паломников, говорят пограничники.

"Хасиды начали прибывать примерно за неделю до их празднования. Уже их количество идет на спад. Пик их прибытия был где-то 2-3 дня назад. Примерно 200-300 человек в день", - говорит работница пограничного контроля Татьяна Демьянюк.

Несмотря на такое количество гостей и очереди при оформлении документов - паспортный контроль для них проводят исключительно мужчины.

"Они не воспринимают женщин-военнослужащих. И обычно во время оформления документов мы не можем их идентифицировать, так как они не смотрят нам в глаза", - говорит работница пограничного контроля Татьяна Демьянюк.

Чтобы успеть вовремя, паломники на Закарпатье не задерживаются. Расстояние из Чопа в Умань около 800 километров, а значит впереди у них еще более 10 часов в пути. Большинство садится на киевский поезд, но везет не всем. Билетов не хватает. Поэтому многие вынуждены пользоваться услугами местных таксистов и платить за это путешествие от четырех сотен до тысячи долларов.

Хасиды в Умани

"Чтобы попасть в Украину, я прошел очень, очень трудный путь, и этот путь проходят много хасидов. Я ехал через Грецию, Италию и Венгрию. Потратил много энергии, чтобы попасть на могилу Раби Нахмана, потому что уверен — то, как я проведу Рош Га-Шана повлияет на весь мой следующий год", — говорит паломник.



Сегодня хасидов на границе уже не ждут. Вечером у них начинается Рош ха-Шана – иудейский новый год, который по традиции они отмечают у могилы своего пророка цадика Нахмана в Умани. И уже в эти выходные паломники начнут возвращаться по домам.

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