Рош га-Шана в Украине: в Умань приехали десятки тысяч хасидов, но пустили не всех

Рош га-Шана в Украине: в Умань приехали десятки тысяч хасидов, но пустили не всех

В Украину на празднование приедет около 20 тысяч евреев.

Иудейский новый год с 6 до 8 сентября празднуют во всем мире. Традиционно в Умань на могилу религиозного лидера цадика Нахмана приезжают десятки тысяч хасидов. В прошлом году из-за пандемии их в Украину не пустили, поэтому праздновали они просто на белорусско-украинской границе. Сейчас Иудеи начали заезжать в Украину еще за неделю до праздника.

Как их встречают и кому могут отказать в пересечении границы — в сюжете ТСН.Ранок 6 сентября.

За день дро начала иудейского нового года рейсы в столичном "Борисполе" садятся чуть ли не каждый час в терминале "В". Иудеи из терминала выносят чемоданы и религиозное принадлежности. На парковке их ждут десятки автобусов и везут в Умань на праздник Рош ха-Шана.

Хасиды верят, если встретить Новый Год на могиле цадика Нахмана, основателя братславського хасидизма, грядущие год будет счастливым. Поэтому едут целыми общинами. Кто-то — поет песни, кто-то молится. На кого правоохранители уже на выходе из терминала составляют протоколы за распитие алкоголя и курение в людном месте.

В Украину на празднование приедет около 20 000 евреев — это подсчитали в пограничной службе. Там говорят, что пускают не всех. В частности, 12 паломникам было видмолено в пересечении государственной границы, потому что не имели смартфона для установки приложения "Дома", ПЦР-тестов, сертификатов вакцинации.

За правопорядком только здесь, в аэропорту, следят сотни полицейских, а ле в разы больше их сейчас в самой Умани. Им на помощь уже приехали правоохранители и волонтеры из из Израиля.

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