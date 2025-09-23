Рош ха-Шана в Умани: как хасиды встречают новый год и почему приезжают именно к цадику Нахману

Хасиды в Умани

Без инцидентов или правонарушений встретили новый 5786-й год по иудейскому календарю хасиды в Умани. Уже традиционно до 40 тысяч хасидов, среди них около 6 тысяч детей, съехались в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана — иудейского нового года.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Ежегодно в сентябре улица Туристов в Умани становится как будто филиалом Израиля в Украине. Десятки тысяч хасидов преодолевают тысячи километров и тратят тысячи долларов, чтобы встретить свой новый год на могиле цадика Нахмана.



«Очень важно приехать к ребе, потому что здесь больше возможности, больше времени для молитвы и быть в этой атмосфере», — говорит паломник.

«Цадик Нахман завещал, что у каждого, кто встретит Новый год на его могиле, будет хороший год, у нас 10 хороших лет было, и это большой подарок для этой малышни, быть здесь на праздник. Мы всем желаем мира, чтобы не было необходимости воевать, и чтобы Господь всех защитил», — добавляет его отец.

Ребе Нахман всю жизнь прожил на территории современной Украины. Болел чахоткой и умер в 1810 году. Предчувствуя смерть, он завещал похоронить себя именно в Умани, где за несколько лет до его рождения произошло восстание Колиивщина. В тех бурных событиях пострадали в том числе и евреи.



Теперь в Умани между хасидами и украинцами — никаких конфликтов. Рош ха-Шана в Умани — это чисто хасидский праздник, с их традициями и их правилами: например, на одной из улиц не должно быть женщин.



Перед новым годом хасиды прибегают но необычных обрядов: вдохнуть аромат благовоний — мята, розмарин, корица, лимон и купаются или даже стригутся посреди улицы.

Какого-то определенного момента начала нового года, как принято у нас, у хасидов нет. Когда ночь почти полностью окутывает Умань, они меняют черную одежду на белую, надевают праздничные огромные меховые шапки и непрерывно молятся. И все же наступает момент, когда устоять на месте уже не сила — танцуют.

