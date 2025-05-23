Роскошь на продажу: семья скандального Гладковского-Свинарчука спешно сбывает элитную недвижимость

Дом, в котором у Гладковского есть квартира / © ТСН

Реклама

На сайтах по продаже недвижимости появились дом и квартиры, принадлежащие семье Олега Свинарчука-Гладковского, который стал фигурантом громких коррупционных скандалов при предыдущей власти. Накануне в НАБУ сообщили, что главу семьи задержали в Испании и, якобы, начата процедура его экстрадиции. Поэтому и недвижимость выставлена по значительно заниженным ценам.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Как выглядит имение семьи Свинарчуков-Гладковских

Четыре миллиона долларов за дом на острове под Киевом — семья Олега Свинарчука-Гладковского выставила на продажу один из двух имений домовладения.

Реклама

Площадь — почти тысяча квадратов. Локация — Конча Заспа, на острове посреди Кривого озера. По документам имение принадлежит Игорю Гладковскому — старшему сыну бывшего чиновника.

Имущество на продажу можно рассмотреть на фотографиях из объявления на сайте по продаже недвижимости. Дендропарк с ландшафтным дизайном и собственным пирсом. Внутри — огромная гостиная со столовой, роялем, камином и выходом на террасу. А еще собственный кинотеатр. Чайная комната и зимний сад. СПА, бассейн и сауна. И это только первый этаж. На втором — расположены спальни, гардеробные и библиотека.

Имение Гладковского / © ТСН

Мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня. В объявлении указано — дом возведен из премиальных материалов, привезенных из разных уголков мира, а работы выполнены: «безупречно топовыми мастерами».

Кто такой Олег Свинарчук-Гладковский

Олег Гладковский — бизнес партнер пятого президента Украины. До 2014 года носил фамилию Свинарчук и руководил компанией «Богдан». После победы на выборах Петра Порошенко фамилию меняет на Гладковский и становится первым заместителем секретаря СНБО.

Реклама

Накануне президентских выборов 2019 года журналисты издания «Бигус-инфо» обнародовали расследование о коррупции в Укроборонпроме. Они утверждали, что старший сын Олега Гладковского Игорь — организовал преступную схему: вместе с другими сотрудниками концерна контрабандой завозили из России высотомеры для самолетов и продавали их по завышенной цене. А помогал им в этом отец Игоря — Олег Гладковский. Материал вызвал массовые протесты по всей Украине.

В частности, шесть лет назад активисты ходили и под этот дом. Пикетировали его и оставили на стенах забора надписи «Свинарчука за решетку».

Тогда же НАБУ открыло уголовное производство по этим эпизодам. Его расследуют до сих пор. Впоследствии Гладковскому-старшему объявили подозрение уже по другому делу: детективы Бюро обнаружили, что он организовал закупку грузовиков для ВСУ по завышенным ценам. Убытки государству от сделки оценены в 17 миллионов гривен.

Обвинительный акт по этому делу в суд передали в 2023 году, а в 2024 — Гладковский сбежал за границу. На прошлой неделе его задержали в Испании, но через несколько часов отпустили.

Реклама

Имение Гладковского / © ТСН

Что еще продает семья Свинарчуков-Гладковских

Продажа имущества Гладковских в Украине совпала с началом процессуальных действий в Испании. Кроме дома на острове, в объявлении можно найти и квартиру на столичном бульваре Леси Украины.

Это трехэтажный пентхауз площадью четыреста двадцать метров. Роскошный ремонт, сауны, джакузи и даже четыре камина, один из которых на дровах. А еще итальянская мебель и два паркоместа под землей.

Стоимость семьсот пятьдесят тысяч долларов. Получается — менее двух тысяч долларов за квадратный метр, что для такого уровня жилья столичной недвижимости — совсем недорого. Так что потенциальных покупателей немало, говорит консьержка.

Следующая квартира — тоже пентхауз на Рыбацком полуострове. Это элитный квартал, только что построенный на территории бывшего завода «Ленинская кузница».

Реклама

Общая площадь — 144 квадратных метра. Кухня — 28. Два этажа. Дизайнерский ремонт по стилю похож на предыдущую квартиру. И собственный выход на крышу, который называют террасой.

Из особенностей, которые отмечает в объявлении риэлтор, кроме ремонта, очень дорогое освещение и паркет с подогревом. Вместе с квартирой Гладковские отдают и паркоместо на 60 квадратов.

Что еще остается в собственности семьи

Сейчас согласно реестрам недвижимого имущества в Украине выше указанное — семья продает не все. Есть еще квартира с паркоместом, которая принадлежит Игорю — в доме на Кловском спуске, который очень критиковало ЮНЕСКО, ведь здание портило панорамный вид исторического центра.

Старшему сыну Гладковского принадлежит и дом в селе Гора, расположенный в закрытом коттеджном городке и, похоже он недострой. Это типичный проект.

Реклама

Кроме того, по данным издания «Радио свобода», семья Гладковских имеет и недвижимость в Испании. В частности, шале в городе Загалета. И не одно — в 2024 году младший сын Михаил начал там строить виллу рядом с семейным имением.

Почему на недвижимость Гладковских-Свинарчуков не наложен арест. На запрос ТСН в НАБУ ответили — на время пока идет судебный процесс, эту информацию не разглашают.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: