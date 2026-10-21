Роскошная свадьба во время войны и дорогие машины: как живёт таможенник-«военный» из Волыни

Свадьба

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В одном из самых дорогих ресторанов-отелей Волыни «Cherot» свою свадьбу отпраздновали волынский таможенник Юрий Терещук и его невеста Оксана Коротка, которая выложила в соцсетях несколько праздничных фотографий. Для проведения свадьбы заведение полностью закрыли — об этом говорится в материале проекта «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Элитная свадьба таможенника с прицепом в декларации! Официально «нищий» — а гуляет на миллионы! ХАПУГА.UA

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Что указано в декларации таможенника

Последняя имущественная декларацияЮрия Терещука свидетельствует о том, что он занимает должность заместителя начальника Буковинской таможни

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Из доходов за прошлый год у него всего 841 гривна. И никаких сбережений. Даже машины за долгие годы государственной службы не накопил, только прицеп, сообщает «Хапуга.ua».

В то время как декларация господина Терещука свидетельствует о скромности, анализ его реального образа жизни доказывает обратное, отмечают журналисты проекта «Хапуга.ua». По их данным, таможенник якобы ездит на роскошных автомобилях и носит брендовую одежду стоимостью в десятки тысяч гривен.

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Что известно о карьере Юрия Терещука

В 2015 году Терещук был назначен на должность заместителя начальника Волынской таможни, откуда его уволили уже в 2016 году.

«По результатам служебного расследования, изложенным в акте служебного расследования от 19.05.2016, установлено, что заместитель начальника Волынской таможни ГФС Терещук Ю.В. ненадлежащим образом организовал работу Управления по борьбе с таможенными правонарушениями Волынской таможни ГФС, что привело к незаконному перемещению 02.03.2016 через таможенный пост „Волынь-Центральный“ Волынской таможни ГФС товара „янтарь“ с сокрытием от таможенного контроля», — говорится в материале.

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Поляки обнаружили «солнечный камень» стоимостью 6 миллионов долларов, а вот волынские таможенники и пограничники, согласно данным проекта, почему-то его не заметили. После этого скандала и увольнения Терещук в том же 2016 году восстановилсяв должности.

Публикации в СМИ

СМИ сообщали, что правоохранительные органы якобы заинтересовались им из-за автомобилей.

«После обысков Терещука не уволили. А отправили из Волыни в Черновцы, где он занял должность заместителя начальника Буковинской таможни», — говорится в материале.

На Буковине Юрия Терещука, по данным «Хапуги», в апреле 2021 года отстранилиот должности.

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В настоящее время г-н Терещук по-прежнему числится заместителем начальника Буковинской таможни.

Сколько стоила свадьба

Что касается свадьбы, то «Хапузи» удаётся установить личности певцов на торжестве. Это — коллектив «Бэнд Ит Львов». Эта группа просит за выступление на свадьбе три с половиной тысячи долларов.

Журналисты проекта подсчитали, сколько средств примерно было потрачено на эту свадьбу:

Аренда комплекса «Cherot» для проведения свадьбы осенью обойдется почти в 900 тысяч гривен.

Дополнительно с каждого гостя возьмут еще минимум 7 тысяч гривен за еду. Если гостей было 50, то уже получается еще 350 тысяч за еду.

Музыка — это ещё 3,5 тысячи долларов. А это — 157 000 гривен.

Итак, по самым скромным подсчётам, эта свадьба могла обойтись в 1 миллион 400 тысяч гривен.

Что говорит таможенник о свадьбе

Чтобы выяснить, кто именно оплатил этот банкет, «Хапуга» отправляется в дом таможенника. Это, по словам журналистов проекта, — роскошный дом недалеко от Луцка, принадлежащий его бывшей жене.

На каких основаниях Юрий Терещук до сих пор живет в этом доме — его бывшая отвечать не хочет, отмечается в расследовании.

Не хочет отвечать на вопросы и сам Юрий Терещук, который так и не ответил «Хапузе»: ни на звонки, ни на СМС, и не открыл дверь.

Зато «Хапузи» удалось пообщаться с его новоиспеченной женой. Но диалог не сложился

Все-таки, кто заплатил за свадьбу — вы или ваш муж?

«Оставьте меня в покое, отстаньте от меня», — отвечает она.

После этой беседы журналистам «Хапуги» позвонила женщина, представившаяся адвокатом Юрия Терещука. Она сообщила, что он, мол, и не таможенник уже совсем, а военнослужащий

«Он — военнослужащий. Есть ли у вас правовые основания? Есть ли у вас разрешение от Юрия Терещука?», — передает слова адвоката Татьяны Маркеевой «Хапуга.ua».

Как говорится в материале, в январе прошлого года сотрудники ТЦК действительно задержали Юрия Терещука. Есть соответствующее видео. Но, по данным СМИ, после этого он якобы сбежал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Элитная свадьба таможенника с прицепом в декларации! Официально «нищий» — а гуляет на миллионы! ХАПУГА.UA

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