Роскошная жизнь, люксовые бренды и недвижимость во время войны: что известно о скандальном "сбушнике" Шило

Артем Шило решением Высшего антикоррупционного суда заключен под стражу с залогом в 30 миллионов гривен.

Еще недавно Артем Шило был едва ли не всесильным руководителем главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ. А теперь его официально называют лидером преступной группы, которая разворовывала средства Акционерного общества "Укрзализныця"

Об этом говорится в материале на YouTube-канале TSN.UA.

Как "сбушник" зарабатывал на закупках Укрзализныци

Офицера подозревают в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для предприятия.

После его громкого задержания и начала судебных процессов по избранию меры пресечения на свет всплывают подробности грязных коррупционных дел. В частности, становится известно, что скандальный спецназовец в течение июня - декабря 2022 года продвигал на тендере компанию под названием "Узелектро", которая предлагала Укрзализныце трансформаторы по вдвое большей цене, чем конкуренты. Кроме этого, оказалось, что конечный бенефициар компании-победителя - гражданин Беларуси, который к тому же имеет связи с РФ. И это удивляет едва ли не больше всего - почему именно таких "поставщиков" навязывал Укрзализныце "сбушник" Шило?

По материалам следствия известно, что компания "Узелектро" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупила трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродала Укрзализныце по вдвое большей цене. В результате сделки - хапуги заработали 95 миллионов гривен.

Как компания с российскими концами выиграла тендер? Все очень просто: Шило направил в Укрзализныцю письмо от СБУ "Об угрозах государственной безопасности", в котором рекомендовал отклонить предложения других участников, несмотря на то, что их условия значительно выгоднее.

И такое давление на предприятия от Управления, которым руководил в СБУ Шило, было очень частым явлением, рассказывает журналист-расследователь Юрий Николов.

Артем Шило / Фото: ТСН.ua

"В УЗ есть собственный департамент внутренней безопасности собственно СБУ свое его функциои настолько размыты, но настолько влиятельны, что они фактически могут вообще управлять всеми закупками УЗ", - говорит Юрий Николов.

По странному стечению обстоятельств, которое на самом деле совпадением не было, Департамент внутренней безопасности УЗ в момент проведения закупки возглавлял бывший коллега Артема Шило - Эдуард Крицын. Они вместе работали в СБУ в 2016 году и настолько сдружились, что их жены даже открыли совместную фирму.

НАБУ и САП обнаружили, что такую же схему Шило провернул со своими ставленниками в УЗ еще и на закупках кабелей. В течение 2021-2023 годов тендеры на эту продукцию выигрывали фирмы, которые предлагали товар по значительно более высокой цене, в результате чего государство понесло 117 млн убытков.

Госслужащий заработал миллионы долларов

В свое время история о том, как молодой специалист заработал миллионы, будучи государственным служащим, - поразила всю страну.

Год назад журналисты-расследователи "Бигус Инфо" обнародовали шокирующее расследование как правоохранитель и его семья приобрели целую кучу недвижимости и дорогих авто за время его работы во властных кабинетах. Общая стоимость активов достигает 4 миллионов долларов.

В эту сумму входят две трехкомнатные квартиры в элитном столичном ЖК Новопечерские Липки общей стоимостью 700 тысяч долларов, оформленные на самого Шило. Там же он записал на жену Ирину Попову еще одну двухкомнатную квартиру и 360 кв.м. коммерческой недвижимости, которая стоит более $2 млн долларов.

Также у нее есть 275 кв.м недвижимости в клубном доме в центре Киева, там женщина открыла салон красоты. Рыночная стоимость помещения достигает $1 миллион долларов.

Кроме этого Шило записал на женщину два "Мерседеса" и "Тойоту", общей стоимостью 240 тысяч долларов.

Карьера Шила: что известно

Интересно, что после публичного разоблачения всего состояния семьи Шило - Ирина Попова официально развелась со своим мужем. Совпадение? Или фиктивный развод?

Наибольшее внимание Артем Шило привлек к себе в тот момент, когда его назначили заместителем Департамента защиты национальной государственности СБУ, поэтому общество изрядно интересовало, кто же будет следить за безопасностью всей страны во время полномасштабного вторжения России в Украину...

И выводы были неутешительны. Артем Шило оказался фигурантом многочисленных коррупционных скандалов. Его карьера начиналась в 2012 году со службы в харьковском СБУ. Уже в 2016 чиновник переехал в столицу, работать в департаменте противодействия киберпреступности. Интересно, что тогда эта структура скорее напоминала рэкет, который кошмарил украинский ІТ-бизнес.

И именно там, Шило так хорошо работал, что стал заместителем департамента и досрочного получил звание подполковника СБУ, но уже в 2021 году его сократили.

А подобрала безработного "сбушника" не абы какая структура, а Офис Президента Украины.

"Он действительно был кому-то нужен и выглядит так, что Олегу Татарову", - отмечает Юрий Николов, журналист-расследователь.

Артема Шило назначили советником. Этой должности он обязан не менее скандальному заместителю руководителя ОП Олегу Татарову.

Кроме этого, оказалось, что мужчина способствовал работе российского бизнеса в Украине даже после 24 февраля. В частности, как завили журналисты издания "Информ Напалм", правоохранитель заводил российскую букмекерскую компанию 1XBet в Украине еще в 2016-2017 годах.

И помог им закрепиться на рынке в апреле 2022, когда танки оккупантов только что отошли из-под Киева.

Даже большая огласка не сместила Шило с важной должности. Больше года он проработал главой главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ. И только в марте этого года его уволили. Говорили, будто это решение самого президента Зеленского, который был очень недоволен жалобами бизнеса на систематический кошмар со стороны Шило.

"Уголовные производства, аресты имущества, задержания самих бизнесменов. Он занимался давлением на бизнес, все о которых вы слышали последние месяцы, доходило вплоть до встречи президента. Все бизнесмены заявляли, что это на вертикали Шило - Татаров", - отмечает Юрий Николов, журналист-расследователь.

Что говорит украинский бизнес о Шиле

Но это увольнение было скорее показательным, считает Николов. Ведь Шило оставили работать в Службе безопасности Украины.

В частности, по приказу председателя СБУ Василия Малюка - Шило получил статус офицера по особым поручениям первой категории. Это сохранило за ним денежное обеспечение предыдущей должности и, безусловно, полное влияние на департамент и все "проекты", которые тот вел в кресле руководителя.

Кстати, после задержания Шило - украинский бизнесмен Евгений Черняк сразу же опубликовал пост, в котором открыто назвал "сбушника" взяточником: "Все уголовные дела против нашей компании подписаны лично этим тыловым взяточником. Вымышленные и не предъявленные подозрения, более сотни обысков, давление, записанные видео, аудио, запугивание - никаких доказательств или нарушения за весь период рассмотрения вымышленного дела".

После скандала Шило расстался с женой

Потеря кресла руководителя не единственное, что пережил Шило за последний год. Согласно судебным реестрам он развелся с Ириной Поповой в конце 2022 года. Женщина позиционирует себя успешной бизнес-вумен и активно ведет свои соцсети.

Там она не стесняется постить роскошные курорты, отдых в Доминикане, на Бали, Абу-Даби или Франции.

Судя по ленте Попова любит и брендовые вещи: как ремень Prada за 33 тысячи гривен или топ за 26, или платья от люксового дома "Фролов" стоимостью около 40 тысяч гривен.

Но изюминкой коллекции экс-жены "сбушника" является колье от Bulgari, которое стоит 50 тысяч долларов.

Интересно, что на фотографиях сделанных до полномасштабного вторжения его нигде не видно, поэтому вероятно, женщина приобрела дорогую вещицу в разгар кровавой войны. А к нему еще добавила кольцо того же бренда за 9 тысяч долларов.

Для понимания на эти средства можно было бы купить 20 "мавиков", или 10 автомобилей для фронта.

Из тех же публикаций Поповой видно, что женщина не перестает носить обручальное кольцо. Поэтому развод вполне мог быть фиктивным, чтобы обезопасить многомиллионное состояние семьи "СБУшника" от публичного осуждения и конфискации.

"В 2022 году он переписал все на жену и что теперь у него конфисковывать? Голый-босый пацан, но если докажут, что у них была совместная жизнь тогда возникают варианты", - отмечает Юрий Николов, журналист-расследователь.

В суде, во время избрания меры пресечения Артему Шилу, сообщает Центр противодействия коррупции, выяснилось: несмотря на официальный развод, "сбушник" и в дальнейшем проживает вместе с госпожой Поповой.

Поэтому если детективы НАБУ докажут, что салоны красоты, элитные тачки, дорогие игрушки жены Шило куплены за украденные в Укрзализныце - или еще где-то у государства - средства, а их развод - фарс, то это имущество ждет арест и конфискация в пользу государства.

Напомним, Артем Шило решением Высшего антикоррупционного суда взят под стражу с залогом в 30 миллионов гривен. Его ждет следствие и суд: все хапуги, тем более воруют во время войны, должны быть справедливо наказаны.

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