Роскошные имения и космические взятки: как через "пикантный" шантаж удалось разоблачить одиозного пограничника

Одиозного пограничника Марущака подозревают в злоупотреблениях / © ТСН

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Имения на сотни тысяч долларов. Автомобили на десятки тысяч. Все это и не только «вайб» обычного, на первый взгляд, отечественного пограничника Александра Марущака.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

Как шантажировали пограничника Александра Марущака

«Мы бы никогда не узнали о существовании такого защитника границы, если бы не одно уголовное дело, фигурантом которого является этот служащий. Начальник пограничной службы заплатил СБУ 358 тысяч долларов, чтобы замять уголовное дело и компромат о личной жизни. Детали этого дела тянут на целую голливудскую детективную историю, в которую сперва сложно поверить», — говорится в материале проекта.

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Живописное Закарпатье, отдел пограничной службы Соломоново. 6 июня прошлого года НАБУ проводит здесь обыски. Под прицелом известный уже вам Александр Марущак.

Александр Марущак / © ТСН

По данным следствия, накануне он попал в очень пикантную ситуацию. Сотрудник СБУ Вячеслав Катеринич узнал о коррупционных делах господина Марущака, а также о его интимной жизни, которая не касалась его официальной жены.

Занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам СБУ в Винницкой области, при неустановленных обстоятельствах, используя связанные с занимаемой должностью возможности, получил в свое распоряжение электронные документы в виде фото, видео и текстовых файлов, содержащих сведения о возможном совершении уголовных правонарушений начальником отдела пограничной службы пограничного отряда и другими лицами Государственной пограничной службы Украины. Также указанные материалы содержали информацию о личной жизни лица. Но вместо того, чтобы поступить с этим пакетом документов по закону, сотрудник СБУ начал шантажировать пограничника Марущака. Это зафиксировано в материалах дела и в приговоре Антикоррупционного суда.

Компромат на Александра Марущака был оценен СБУшником в 350 тысяч долларов. И пограничник согласился и перечислил эти бешеные деньги на указанный ему криптокошелек. Посредником в этой схеме был Сергей Панькуш. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов, которые получил от СБУшника Катеринича.

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Впрочем, шантаж Марущака не обошелся одноразовым траншем. Его поставили на счетчик. Ежемесячно от него требовали еще по 5 тысяч долларов. Лишь после этого в марте прошлого года пограничник Александр Марущак заявил о вымогательстве со стороны посредника. То есть написал заявление на Панькуша.

Дело взяло под свой контроль НАБУ. Панькуш был оперативно осужден. Пособник преступления после разоблачения заключил сделку и обязался сотрудничать с правоохранителями в уголовных производствах как в отношении сотрудника СБУ, так и пограничника. По приговору суда он был осужден к 8 годам лишения свободы, но освобожден с установлением испытательного срока в 3 года.

Откуда у пограничника деньги на взятку

Приговор суда для посредника Панькуша открывает много вопросов в этом деле. Прежде всего, к самому пограничнику Марущаку. Какие именно коррупционные действия он совершал? И откуда у него появилось 350 тысяч долларов на взятку, которую он передал сотруднику СБУ?

Особняк в Ужгороде, по данным журналистов, — родовое гнездышко господина Марущака. Это установили по фотографиям его жены.

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Чтобы не быть голословными, мы придумали легенду, что дом затопило, и позвонили жене Марущака, она подтвердила, что дом их семьи. Эти коттеджи стоят в пределах 400 тысяч долларов. Однако это еще не все имущество Марущаков.

Улица Собранецкая, ЖК бизнес-класса «Бавария». Однушки здесь стоят в пределах 100 тысяч долларов. Здесь Анна Марущак прописалась как ФЛП, а квартира записана на ее отца. Официальным бизнесом Анна Марущак занимается недолго, неполный год. И общаться с прессой она почему-то не готова.

Анна Марущак / © ТСН

В ее пользовании находятся Toyota RAV4 и Mazda CX-5, что довольно нескромно для начинающего ФЛП. А по совместительству жены пограничника, который, между прочим, также не захотел отвечать на вопросы журналистов.

Вы можете подумать, что у господина Марущака или его жены богатая семья. Именно это могло бы и объяснить их немалое состояние. Но Светлана Марущак, мама пограничника, — всего лишь заведующая детским садом. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что пограничник Александр Марущак мог действительно заниматься незаконной деятельностью. И, похоже, журналисты нашли этому подтверждение.

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Что известно об сделках на таможне

В феврале 2023 года венгерские таможенники на таможенном посту «Тиса» обнаружили 283 ящика контрабандных сигарет, которые были спрятаны в микроавтобусе с фальшивой дипломатической отметкой. После этого у господина Марущака были обыски, которые связывают с этим случаем. И финальный аккорд в деле пограничника Александра Марущака — это получение подозрения от НАБУ, которое, по нашим данным, накануне получил фигурант.

По результатам допроса последнему сообщено о подозрении по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время пограничник Марущак переведен из Закарпатья в Луганскую область, где несет службу в 3-м пограничном отряде.

А вот что касается СБУшника Катеринича, который вымогал эту взятку, то здесь о «хэппи-энде» говорить не приходится. СМИ пишут, что он находится под арестом с огромным залогом. Катеринич в настоящее время находится под арестом с залогом в 10 миллионов гривен и подозрением в вымогательстве взятки.

«Итак, что мы видим в конечном итоге? Некоторые отечественные пограничники, несмотря на небольшие зарплаты, живут довольно небедно, ведь могут себе позволить откупаться от коррумпированных сотрудников СБУ и продолжать жить на широкую ногу. И это все во время войны», — говорится в расследовании.

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