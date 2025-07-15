Роскошные имения и "нулевые" налоги: нардепы и таможенники придумали хитрую схему, как не платить за имущество

Как нардепы и таможенники избегают уплаты налогов / © ТСН

Реклама

В Украине есть имения, принадлежащие отечественным депутатам и таможенникам. Однако в декларациях они выдают вполне пригодные для жизни дома за долговечные недострои.

Кто именно из чиновников не желает платить налоги за свои квадратные метры и сколько именно от этого теряют местные бюджеты, говорится в расследовании проекта «Хапуга.UA».

Дом нардепа от «Европейской солидарности»

Село Подгорцы, элитный коттеджный городок под Киевом «Золотые ворота» или в народе «Альпийка». Здесь имеет дом нардеп от фракции «Европейская солидарность» — Андрей Лопушанский.

Реклама

Дом имеет 730 квадратов. Однако нардеп Лопушанский выдает этот дворец за недострой. Несмотря на это помещение продают за 1 млн 100 тыс. долларов.

«Дом укомплектован всем необходимым для комфортного проживания: бытовая техника лучших мировых производителей, вся мебель привезена из Италии. Планировка. 5 спальных комнат. 2 гостиные. 9 санузлов. Кинотеатр. Баня (хамам и сауна). Бассейн 13 метров, крытый. Джакузи. Тренажерный зал. овощехранилище и винотека. барбекю зона с русской печью», — говорится в описании.

Описание поместья

Эта роскошь параллельно сдается в аренду, это подтверждает председатель кооператива. А вот сам нардеп Лопушанский уверяет, что это неправда. Также он отрицает, что дворец продается.

Имение нардепа

Такая откровенная неправда имеет четкое объяснение. Во-первых, нардеп может не сдавать свой огромный особняк в эксплуатацию, чтобы избежать так называемого налога на роскошь — говорит эксперт. Во-вторых, он может избегать еще одного, обязательного налога за лишние квадраты.

Реклама

Соответственно арифметика проста. У нардепа Лопушанского «лишних» целых 610 квадратов. Умножаем их на 53 гривны 25 копеек и имеем сумму 32 482 гривны налогов к уплате. Налогов, которые не платятся, потому что свой дворец нардеп декларирует как незавершенный объект строительства.

Элитные имения нардепа от «Слуги народа» и таможенника

Село Гора также под Киевом. Здесь может жить нардеп от Слуги народа — Артем Культенко. Видеонаблюдение, кондиционеры, во дворе — две машины. Так и не скажешь, что это — незавершенное строительство. Но по документам это именно недострой, который записан на жену депутата.

Дом имеет «лишних» 72 квадрата, а значит сумма налога, которая должна была бы идти к уплате, составляет почти 4 тысячи гривен в год.

Почти по соседству с нардепом Культенко, в том же селе Гора может жить Денис Райков. Он — директор департамента борьбы с контрабандой Государственной таможенной службы Украины.

Реклама

Домик выглядит абсолютно обжитым. Таможенник заявляет о праве пользования этим имением, а само имение принадлежит маме таможенника, которая указывает его как незавершенный объект строительства.Площадь дома — 365 квадратов, а значит у него «лишних» 245 метров. За что надо было бы платить 13 тысяч гривен налога.

Дом скандального начальника Одесской таможни

Новоселки — другое популярное у чиновников село возле столицы. Здесь имеет дом скандальный начальник пожалуй самой коррумпированной таможни Украины — Одесской таможни — Андрей Коливер. Он уже был фигурантом журналистских расследований.

Дом одесского таможенника возле Киева кажется вполне обжитым, и не только нам, но и соседям. Однако Андрей Коливер почему-то декларирует это, как недострой.

Лишние, так называемые «роскошные» квадраты имения составляют 95 квадратов, а значит предусмотренный законом налог за них составляет 5 тысяч гривен.

Реклама

«Согласитесь, копейки — даже если сравнивать только с официальными заработками главного таможенника Одессы. Но и этот налог очевидно не заплачен, потому что объект считается не введенным в эксплуатацию и мы очень хотели поинтересоваться почему. Но господин Коливер на наши звонки и сообщения не отвечает», — говорится в материале.

Впрочем, вероятно, сейчас главному таможеннику Одесской области не до журналистов. Ведь 9 июля на Одесскую таможню наведалось СБУ. Имеет ли отношение к этим схемам лично Андрей Коливер — пока не сообщают, но общеизвестный факт — обычно на таможне мало вероятен сценарий, когда подчиненные берут взятки без согласования сверху.

Имение одиозного нардепа в Тернопольской области

На Тернопольщине в селе Большие Гаи есть имение, которое принадлежит нардепу Людмиле Марченко. Именно здесь она уже получала взятку и эпично от нее избавлялась.

Однако, вот так чудо, это имение вот уже несколько лет, если верить нардепу, типичный недострой.

Реклама

Имение Марченко под Тернополем

Госпожа Марченко, в отличие от мужчин-"героев» этого сюжета, не побоялась отвечать — она единственная ответила на наш звонок, объясняет: «Это незавершенное строительство. В нем есть ряд работ, которые не сделаны».

Показать состояние объекта на камеры тем не менее она отказывается

Избыточные квадраты, которые не введены в эксплуатацию, экономят нардепу немалую сумму средств — 16 120 грн.

Также недострои декларируют целый ряд других нардепов, в том числе Анжелика Лабунская, которая прячет его за забором в Новых Петровцах, возле знаменитого Межигорья

Реклама

Итак, что мы имеем в итоге. Народные депутаты, таможенники и другие чиновники по факту живут во вполне обжитых имениях, но годами их специально не сдают в эксплуатацию. Почему? Банально — чтобы не платить государству не такие уж и большие налоги за свою роскошь! И, что самое печальное, их за это очень сложно наказать по закону.

Это возможно разве что в рамках уголовного производства, иначе никак — объясняет эксперт

«То есть получается, что все герои этого разоблачения имеют законодательную лазейку и дальше не декларировать честно свои дома и не платить налоги. Но это изменится, как только эти депутаты и таможенники попадут „под криминал“, то есть станут фигурантами уголовных дел. А это уже может быть не за горами — по крайней мере для таможенников Коливера и Райкова, перспективы которых в свете последних масштабных обысков в Одессе, кажется, стали туманными», — говорится в материале.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Живут во дворцах, а платят — как за сарай. Секрет ЭЛИТНОЙ БЕДНОСТИ украинских богачей! Хапуга.UA

Реклама