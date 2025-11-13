Роскошные имения за 2-5 млн долларов в Украине: как "принцы-прокуроры" продают элитную недвижимость

Роскошные поместья / © ТСН

Украинские прокуроры, суде и бывшие чиновники живут в роскошных особняках. Некоторые из них они выставили на продажу.

Об этом говорится в расследовании журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОК! ПРОКУРОР, КОТОРЫЙ СТАЛ ПРИНЦОМ! СКАЗОЧНЫЕ МАЄТКИ УКРАИНСКИХ ПРОКУРОРОВ

Дом самого богатого прокурора Украины

Первый герой, точнее принц, обитает в загородном замке Конче-Заспе. На одном из сайте опубликовано объявление о продаже роскошного поместья за пять с половиной миллионов долларов. Общая площадь — 1014 квадратных метров. Четыре спальни и восемь санузлов. Пол мрамор и дубовый массив. Установлена приточная вытяжная система вентиляции. Земельный участок — один гектар. Газон, ландшафтный дизайн, беседка с комплексом игры.

Общее состояние дома с ремонтом. Работает без света, вода, газ, отопление, интернет. Резервное питание, аккумуляторы, генератор.

«Мы хотели прийти в гости к нашему принцу, но оказалось, что это имение находится за высокими заборами на второй или третьей линии от дороги, поэтому увидеть даже с дороги его почти невозможно. Мы попытались. В принципе, это то, что можно рассмотреть. Традиционно, давайте раскроем этого героя», — говорится в материале.

Это — самый богатый прокурор Украины по состоянию на 2016 год. Зовут его Юрий Кривобок. В 2016 году, когда он стал самым богатым прокурором Украины, ему было всего 34 годика. Всю свою профессиональную деятельность он был прокурором. Сначала прокурором Оболонского района, а после победы Майдана он попал в Генеральную прокуратуру. Был старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований.

С домом за 5,5 миллионов долларов. Кроме этого дома, конечно, у него небедная и вся семья. У него много недвижимости, много земли.

В 2010 году он приобрел небольшой, всего лишь на 150 квадратных метров, домик на берегу Черного моря в Крыму возле Керчи. И, что интересно, он его задекларировал, якобы, что приобрел всего за 40 тысяч долларов. На тот момент это, конечно, смешные деньги.

В 2016 году, когда журналисты показали имение, господин Кривобок постепенно, шаг за шагом, потерял свою работу в Генеральной прокуратуре. Затем он немножко работал адвокатом. Чем занимается сейчас — неизвестно.

Дом жены в суде

Козин, дом — 1165 квадратных метров. Четыре этажа, пять комнат по одной комнате на одном этаже. Участок ровной формы с выходом на озеро — 30 соток. Большой и уютный дом ровной формы. Участки с ландшафтным дизайном и автополивом. Однако сейчас этот дом выглядит, как долгострой.

Журналисты пообщались с соседями, и люди говорят, что владелец начал строиться в начале десятых годов, а потом куда-то исчез. Все остановилось, так его бросили в таком состоянии, и все.

По документам, этот дом принадлежит жене одного известного и очень одиозного судьи. Зовут его Олег Бачун.

До 2010 года, то есть до прихода «Партии регионов» к власти, он возглавлял окружной админсуд Киева. И, кстати, дом он начал строить как раз перед своим увольнением. То есть человек, будучи на должности, верил в то, что достроят, деньги будут, а потом его увольняют из окружного админсуда, и, соответственно, строительство останавливается.

Его уволили с должности судьи и уже после победы Майдана он работал в Генеральной прокуратуре во времена прокурора Яремы. Это второй послемайдановский прокурор. Но в Генеральной прокуратуре он также долго не задержался, его через несколько месяцев уволили.

Далее он долго судился, и в 2021 году его восстановили в должности судьи. Но, как позже выяснилось, не надолго. После восстановления в должности его карьера не складывалась, возможно, из-за плохих отношений со знаменитым председателем на тот момент окружного админсуда Киева господином Вовком.

Вовк не предоставлял ему полномочия судейские, соответственно он судьей считался, но свои профессиональные обязанности не выполнял. То есть маленькая зарплата капала, ты должен приходить на работу, отмечаться, какое-то время проводить в своем кабинете и возвращаться обратно. Он просил своих коллег перевести его в какой-то другой суд, но его эти просьбы не удовлетворили.

Вдруг он стал фигурантом расследования НАБУ. Детективы выяснили, что господин Олег Бачун провоцировал людей на дачу взятки. То есть он по версии следствия предлагал человеку занести деньги в обмен на решение какого-то вопроса.

Соответственно, не ему деньги, а какому-то другому суду. На этом его повязали и сейчас он находится под следствием. Более того, до ноября 2025 года он под личным обязательством.

Карьера судьи Бачуна завершилась 1 апреля 2025 года. Однако все привилегии судьи он оставляет за собой. То есть будет как минимум получать пожизненное содержание судьи, что можно считать пенсией, более 100 тысяч гривен.

Дом экс-таможенника

Следующий дом расположен фактически в самом центре Киева в Соломенском районе. Продают его аж за 5 миллионов долларов.

«Конечно, мы попытались разглядеть этот дом вблизи, но, я же говорю, это закрытая территория. Охрана предложила нам договариваться с его владелицей. Владелицу зовут якобы Алина, по крайней мере, со слов охраны. Но мы обошли круги и, я вам скажу, место интересное, но есть маленькое но сверху находится высокая гора. С этой горы не то, что можно рассмотреть, можно, например, мусором забросать этот дом», — говорится в материале.

Дом принадлежит Шепите Олегу Григорьевичу. Это не публичный человек, это кум Тараса Козака. Того самого Козака, на которого Медведчук оформлял свое имущество в Украине, когда попал под санкции. С начала 2000-х господин Шепита при Козаке работал на львовской таможне.

Вей Шепита постоянно был у него правой или левой рукой. В начале 2000-х, когда власть в Украине сменилась, Козака выгнали из львовской таможни. Тогда эта парочка переезжает в Киев. И здесь в биографии господина Шепиты появляется, первое, он работает в «Укроборонпроме».

Он раздает различные интервью, как надо реформировать «Укроборонпром», как надо распродавать украинское оружие, как надо увеличивать прибыль. А потом, уже после того, как его уволили из «Укроборонпрома», он становится заместителем главы пенитенциарной службы Украины. Это та структура, которая отвечает за заключенных. Шепита появляется в нескольких скандалах.

Журналисты пишут, утверждают в своих расследованиях, что господин Шепита имел какое-то отношение к бесплатной работе зэков.

дом в заповедной зоне

Дом в стиле Диснеевского замка, построенный в Голосеевском районе, в Национальном заповеднике. Стоимость 2,2 миллиона гривен. В трехэтажном доме установлен лифт. Теплые полы, кондиционирование. Установлен электрический и твердотопливный котел.

Этот дом построен в природоохранной зоне, фактически в заповеднике. И обычный человек там никогда в жизни не мог бы этот дом возвести. И этот дом, кстати, с 2010 года является героем разнообразных сюжетов.

В частности, в 2011 году известный журналист Михаил Ткач, он тогда работал на телеканале «1+1» в программе «Гроші», ездил снимать этот дом.

Как выяснилось, что возвел его скандальный экопрокурор Киева времен Виктора Януковича. Это человек, которому можно было делать все. Собственно, по документам этот дом принадлежит его жене Елене Гаевой.

Он — Вадим Гаевой. Очень интересный персонаж в украинской прокурорской среде.

«Мы приехали посмотреть, рассмотреть, как выглядит этот особняк вблизи И что интересно, мы подходим, заборы снесены, еще во времена Майдана их убрали, потому что это заповедник. В доме кто-то живет, заметно, что идет дым из камина, заметно, что на территории стоят автомобили. Вот я хотел позвонить в дверь, чтобы кто-то к нам вышел, но этого звонка нет. Только раздвижные ворота. Ворота раздвигаются, к нам выезжает недорогой легковой автомобиль, из него выходят двое. Очень агрессивно настроенные супруги», — говорится в сюжете.

Женщина говорит, что мужчина — это якобы военный, он начинает требовать с нас каких-то документов. Я ему показываю журналистские удостоверения, он говорит, что это бумажка, не имеете права, мы сейчас вас здесь закопаем. Они понимают, что мы журналисты.

«Начинается какая-то такая ссора. Я спрашиваю, вы владельцы этого дома? Они говорят, что да, мы владельцы. Я говорю, вы приобрели этот дом. У Гаевого — нет, здесь никогда не было Гаевого. Когда приобрели — не говорят. Соответственно, вы видите, дом продается», — говорит журналист.

Мужчина в желтом свитере, он был героем ТСН еще в 2016 году. Зовут его Евгений Ясный. В 2016 году он на пешеходном переходе на трассе Полтава-Киев он сбивает насмерть ребенка. Это было громкое дело, оно прошло по всем средствам массовой информации.

Попробовал тормозить, то есть летел куда-то, сбивает человека и ему дают приговор. А сейчас я вам прочитаю этот приговор — до трех лет лишения свободы без лишения права управления транспортным средством. В силу статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободить обвиняемого от отбывания назначенного наказания с испытанием на испытательный срок 2 года.

То есть человек, который сбил ребенка насмерть, получил три года фактически условно. Он ни одного дня не провел в тюрьме, в каких-то учреждениях. Его свобода вообще не была ограничена. Согласно открытым данным, он родственник Гаевого.

