Роскошные виллы и имения за "копейки": как живут закарпатские таможенники-"инвалиды"

Имения таможенников на Закарпатье

Реклама

Эти виллы больше похожи на имения олигархов. Но вы точно будете удивлены, когда узнаете кто на самом деле здесь живет. Это — обычные таможенники

В двух дворцах живет государственный инспектор Закарпатской таможни Василий Пупена. В другом роскошном имении — тоже таможенник из Закарпатья, Павел Лайош.

Эти таможенники не только подозрительно много живут. Эти двое ребят еще и молодые пенсионеры.

Реклама

А еще этот дуэт похоже еще и очень влиятельный, поскольку во время съемок этого сюжета за съемочной группой «Хапуга.UA» следили неизвестные авто.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Грязная белизна ЗАКАРПАТСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ! «Инвалиды-ПЕНСИОНЕРЫ» в 30 лет, ПАЛАЦЫ И BMW X6! ХАПУГА.UA

Таможенник не знает, в чьем доме живет

21 августа. Ужгород. Полседьмого утра. Журналисты едут в имение, где живет таможенник Василий Пупена.

«Ждем какие-то полчаса, а возле нашего авто уже крутится тонированная „Шкода“. Номерные знаки „Шкоды“ не закреплены ни за одним из автомобилей, а значит это авто имеет так называемые номера „прикрытия“, которых нет в базе данных МВД, предназначенные для сотрудников сил национальной безопасности и обороны, а также правоохранительных органов, выполняющих особо важные задачи, связанные с риском для жизни. Также они используются для автомобилей высших должностных лиц государства, которым по должности предоставляется государственная охрана», — говорится в материале.

Реклама

По данным проекта «Хапуга.UA», в тот день эта «Шкода» на загадочных номерах выехала на улицы Ужгорода в 6 утра и исчезла с радаров в 8. То есть именно в то время, когда велась фиксация дома таможенника, за журналистами подглядывал автомобиль с номерами прикрытия.

Интригующие маневры, впрочем, не отвлекли журналистов от сути и они фиксируют, как с территории дома выезжает сам таможенник. Ему — на утреннюю смену.

Обратите внимание на номерные знаки почти за 100 тысяч гривен. Это авто есть в декларации таможенника. Также задекларирован и дом, но совсем другой. Имение выполнено в классическом стиле. Здесь великолепный ландшафт, терраса, видеонаблюдение и панорамный вид на Ужгород. Его площадь — 300 квадратов.

Таможеннику это имение подарили и оценили, внимание, всего в 50 тысяч гривен

Реклама

Но вернемся к предыдущей вилле в стиле «хайтек». Она записана на маму таможенника — Ванду. Дом тоже имеет 300 квадратов и самое время полюбоваться им сполна. Здесь также видеонаблюдение, панорамные окна, гараж, идеальный газон, роскошный забор и крытый бассейн.

Однако Василий Пупена, вдумайтесь, не знает чье это имение. Также он не помнит как долго здесь живет. Хотя данные из реестра недвижимости показывают, что вилла именно его мамы, Ванды Пупени, и возведена еще 2 года назад.

То есть, таможенник Василий Пупена может жить здесь давно и был обязан это имущество декларировать.

«Если это было пользование на протяжении предыдущих лет, то это основание провести проверку, установить факт возможного недекларирования уже имущества», — говорит Сергей Миткалик, председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб».

Реклама

А это уже — другой особняк, в котором живет родная сестра таможенника Пупени, Наталья. Ее муж — таможенник Павел Лайош. Здесь более скромно, но конечно не дешево.

Этот дом может стать настоящей находкой для НАПК, ведь в начале 2022 года жена таможенника Лайоша — Наталья, смогла его купить всего за 700 тысяч гривен, что мало похоже на правду.

Еще одна находка в декларации таможенника — это автомобиль BMW X6. Лайош задекларировал это авто за 83 тысячи гривен. Однако именно это авто продавалось за 85 тысяч долларов. Номерные знаки на авто также 0001. Такой же номер за 96 тысяч стоит и на «Шкоде Кодиак», которую декларирует таможенник.

Исследование роскошной жизни двух таможенников — вопрос ближайшей перспективы.

Реклама

«Наиболее вероятно, что Государственное бюро расследований, кроме того, что проводит эту проверку, еще и заведет уголовное производство по поводу незаконного обогащения этого таможенника, потому что уровень жизни его не соответствует уровню жизни таможенника гостаможслужбы», — говорится в расследовании.

Инвалидность у таможенников

А вот их подозрительной инвалидности — это реальность. Так, в конце июля к Василию Пупене пришло с обысками ГБР.

По версии ГБР, они могли оформить фейковые медицинские справки, чтобы получить статус непригодных к службе в ВСУ в условиях военного положения.

Эту информацию опубликовал журналист и депутат из Ужгорода Виталий Глагола и подтвердил на камеру свой пост.

Реклама

«Собственно то, что были обыски, сам факт обысков, это 100 процентная информация, я знаю, что были обыски — это проводил центральный аппарат ГБР, то есть 100 процентная информация по поводу предположительно купленных инвалидностей у этих двух таможенников», — сказал Виталий Глагола.

Кроме этого он добавляет — обыски были и у врачей, которые выдавали им инвалидность.

«Насколько я знаю, что в рамках этих двух обысков этих двух таможенников был проведен еще обыск у местных ужгородских врачей, которые и предоставляли эту группу инвалидности», — говорит журналист.

Она, инвалидность, вроде бы была выдана и отцу Василия Пупени.

Реклама

«Насколько мне известно отец таможенника имел в свое время и свой стартовый капитал заработал на контрабанде, но утверждать это я не могу, ведь никаких каких-то задержаний, или реализаций противоправной деятельности его не было», — отмечает Виталий Глагола.

Журналисты внимательно проверили эту информацию и изучили декларации таможенников Василия Пупени и Павла Лайоша. И вот что мы установили: Василий Пупена начал получать пенсию в 2023 г. А Павел Лайош — в 2022 г. Но эти инвалидности были отменены. Об этом свидетельствуют данные судебных реестров. И эти двое таможенников, внимание, судятся с Минздравом, чтобы пенсию вернули обратно.

В телефонном разговоре таможенник Василий Пупена не смог объяснить свою инвалидность. А у таможенника Павла Лайоша выключен телефон. По нашим данным, он как раз за границей.

Получают ли эти двое до сих пор пенсию? Мы наведались в Главное управление Пенсионного фонда Закарпатья, который находится в здании Закарпатской ОГА.

Реклама

Однако после этого визита съемочную группу «Хапуга.UA» дважды проверяла полиция, а авто осмотрели. Но толком никто из копов не объяснил что в конце концов произошло.

Что известно о руководителе Закарпатской таможни

На Закарпатской таможне работают по меньшей мере 2 таможенника, которым аннулировали инвалидность. Более того — их стиль жизни значительно выше уровня заработных плат на таможне. И здесь возникает логичный вопрос — куда смотрит начальник таможни, Илья Нижников?

Господин Нижников — бывший сотрудник СБУ, в таможенных схемах не новичок. Человек — не бедный, поэтому на «святость» точно не претендует.

Илья Нижников владеет 12 сотками в Дружне Бородянского района и дачным домом в Шпитьках Киево-Святошинского района. В его собственности есть земельный участок и доля жилого дома в оккупированном Крыму. Кроме того, имеет три квартиры в Киеве — площадью 46,6 кв.м, 51,3 кв.м и 94,3 кв.м, а также квартиру в Черкассах — площадью 58,2 кв.м.

Реклама

Семья Нижникова имеет в пользовании автомобили: BMW 528i 2012 года и два BMW X5 2011 и 2016 годов. Также 17 октября 2024 года Нижников приобрел автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска за 582 тыс. 760 грн.

Журналисты поинтересовались у Ильи Нижникова происхождения этого имущества. Также мы спросили почему при нем на Закарпатской таможне плодятся такие «пупены» и сколько их еще существует?

Пока начальник думает над ответами, обратимся к статистике. По инициативе ГБР в результате проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов

Возглавляют антирейтинг фейковых инвалидов — сотрудники таможни. Здесь отменено 244 решения из 587 рассмотренных.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Грязная белизна ЗАКАРПАТСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ! «Инвалиды-ПЕНСИОНЕРЫ» в 30 лет, ПАЛАЦЫ И BMW X6! ХАПУГА.UA