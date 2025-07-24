Роскошный особняк-хутор, миллионы долларов наличными: что известно о громких скандалах в ГП "Леса Украины"

ГБР вручило подозрение генеральному директору ГП "Леса Украины" Юрию Болоховцу / © ТСН

Реклама

21 июля ГБР вручило генеральному директору ГП «Леса Украины» Юрию Болоховцу подозрение в незаконном обогащении на более чем 7 миллионов 900 тысяч гривен. По версии следствия, только за 2021 год чиновник «прирастил» себе элитную квартиру в Киеве за 10 млн грн, грузовик, земельные участки и хранил столько кэша, что аж ветки гнулись.

Об этом говорится в материале Хапуга.ua.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОЗОР! КТО ПОСЯГНУЛ на украинский ЛЕС и РУБИТ БАБКИ? ФАМИЛИИ во власти! Хапуга.UA

Реклама

Когда официальная зарплата государственного топа не позволяет купить квартиру на Печерске, но мечты остаются — в ход идет креатив. Формально покупателем квартиры за 9 млн грн стал близкий товарищ. Фактически же все шаги — от выбора жилья до переговоров с продавцом и заключения сделки — выполняла жена Болоховца. Она же осуществляла оплату, но, конечно, от имени официального владельца.

На все обвинения Болоховец у себя в соцсетях ответил коротко: мол, квартира — не его, а предпринимателя, который владеет не одним объектом и давно сдает жилье в аренду. Семья чиновника якобы официально арендует это жилье по рыночным ценам и все внесено в декларацию. То есть ничего личного, просто быт.

В «Лесах Украины» Болоховца поддерживают: следствие, мол, основывается на предположениях, а обыски не выявили нарушений. Более того, вся ситуация, по их логике, является прямым следствием принципиальности руководителя, который ломал коррупционные схемы и детенизировал отрасль.

Однако на фоне этой версии очень не вовремя всплывает еще одна история — о хуторе посреди леса площадью более 80 гектаров.

Реклама

На Черниговщине, возле села Ивангород, откуда родом гендиректор «Лесов», раскинулся частный особняк, который местные уверенно называют «хутором Болоховца». По документам все оформлено на родственников, знакомых и бизнес-партнеров, сам руководитель ГП «Леса Украины» к земле якобы никакого отношения. А за забором — озера, вольеры, конюшни, лес и камеры наблюдения на каждом шагу.

Большая часть территории, как установили коллеги из NGL.media — это государственные и коммунальные леса.

Часть участков приватизирована, часть в аренде, другая — захвачена. В 2023 году для легализации части земли использовали типичную схему: зарегистрировали детский спортивно-образовательный клуб, подали обращение в облсовет и тот выделил 2,5 га леса под лагерь. Но лагеря никто так и не увидел.

В общем в лесу, как в жизни: порой лучше быть не дубом, а гибкими березовыми ветками. Как Тамара Третьяк — односельчанка Болоховца из Ивангорода, адвокат, через которую прошла не одна сделка по приобретению земельных участков для семьи Болоховцов. И которая в один момент решила, что ее настоящее призвание — лесозаготовка.

Реклама

В 2016 году она открывает ФЛП именно с таким профилем. И уже со следующего года стабильно выигрывает тендеры в ГП «Нежинское лесное хозяйство», которым тогда руководил Юрий Болоховец. За пять лет Третьяк получает контрактов на почти 33 миллиона гривен. Более 40% из них — именно во времена Болоховца. Остальные — когда лесхоз возглавил его кум Андрей Данько.

Словом, рядом с Болоховцом всегда оказывались свои люди — на земле, на тендерах, в кабинетах. И один из таких — его давний соратник и неофициальный «кассовый аппарат» в системе лесов Александр Кватирко.

Материалы в СМИ

В 2024 году Кватирко стал фигурантом уголовного производства — ему инкриминируют незаконное обогащение почти на 10 млн грн. По версии следствия, в его распоряжении — имущество, стоимость которого не соответствует официальным доходам. Речь идет о домах, квартирах, элитных автомобилях, наличных.

Но это далеко не первое нарушение Кватирко за его карьеру в «Лесах». Незаконная охота в заповеднике, многочисленные расследования ГБР по вырубке лесов на Волыни, имение площадью 245 кв. м, проезд к которому противоправно огражден шлагбаумом, миллионы долларов наличными у заместителя, зарплата выше президентской в несколько раз — в целом за годы госслужбы Кватирко отличился достаточно громкими деяниями.

Реклама

До последнего времени он занимал должность операционного директора ГП «Леса Украины», а до этого 7 лет руководил Волынским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства. Несмотря на скандалы и уголовные дела, именно во времена Болоховца он пошел на повышение, а недавно неожиданно уволился.

Уволился именно в тот момент, когда вокруг его шефа начало сжиматься следствие. Случайность? Возможно. Но если учесть все, что мы увидели, выглядит скорее как хорошо продуманный финал одной истории. Или только начало другой, криминальной — сроки давности коррупционных статей еще много лет могут держать Кватирко в напряжении.

Один — подозреваемый, другой — исчез с должности, третья — выиграла тендеров на десятки миллионов. А государственное предприятие, которое должно было бы беречь украинские леса, превратилось в частную зону комфорта — с заборами, камерами и безнаказанностью.

Но лес — штука живучая. Он помнит, кто и где оставил след. И если сегодня в этом сюжете появился финал для одного фигуранта, то для других — все только начинается. И пока в «Лесах Украины» уверяют, что все законно, как по мне, для простой лесной истории слишком уж много зайцев бегут в одну сторону.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОЗОР! КТО ПОСЯГНУЛ на украинский ЛЕС и РУБИТ БАБКИ? ФАМИЛИИ во власти! Хапуга.UA