Иностранные добровольцы, которые защищают Украину

«Это был шок, Украина „по-тихому“ распустила Интернациональный легион«, — статья с таким заголовком во французском издании Le Monde возмутила иностранных добровольцев и украинское общество.

Однако в Минобороны успокаивают: речь идет не о ликвидации бренда, а о масштабной трансформации. Отныне подразделения иностранцев становятся линейными батальонами штурмовых полков, получая больше ресурсов и бронетехники.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко отправился в 475-й штурмовой полк «Code 9.2», чтобы увидеть обновленный Легион в действии.

Больше «Вампиров» и «безлимит» снарядов

Для иностранцев, которые работают с ударными дронами «Вампир» (известными среди оккупантов как «Баба-Яга»), переход в состав штурмового полка означает прежде всего улучшение логистики.

«Мото», оператор дронов Интернационального легиона: «Там, где мы были раньше, мы были немного ограничены в ресурсах. Мы очень экономили наши „Вампиры“, поскольку это было наше единственное средство. Но сейчас, в составе „Code 9.2“, у нас больше ресурсов, больше дронов, больше бомб. Мы можем разбомбить больше русских и имеем шанс забрать оккупированную ими землю».

Несмотря на изменение структуры, сами бойцы отмечают: идентичность подразделения никуда не исчезла.

«Чечен», командир батальона Интернационального легиона: «Мы так и есть пехотный батальон Интернационального легиона Украины. Бренд сохраняется. Полк не воспринимает нас отдельно, мы уже одна семья».

Опровержение мифов о «мясных штурмах»

В соцсетях распространялись слухи, якобы после перехода иностранцев в штурмовые полки их массово бросают в пехотные атаки. Однако командиры на местах это отрицают. Ротой беспилотных систем «Легиона» командует хрупкая девушка с позывным «Джефри».

«Джефри», командир роты БПЛА: «Я могу опровергнуть этот тезис очень просто. Все люди пошли на те должности, которые у них были. Пилоты пошли в пилоты, пехота пошла в пехоту. Ни одного пилота из моего подразделения не забрали в штурмовики».

Наоборот, есть случаи профессионального роста. Доброволец из Германии под псевдонимом «Фокси», который раньше был штурмовиком и едва не погиб от российского FPV-дрона, теперь сам учится управлять «Вампиром».

Языковой барьер под КАБами не работает

Украинские бойцы, которым подчинили иностранные расчеты БПЛА, сначала переживали из-за трудностей в коммуникации, но реальность оказалась другой.

«Буч», командир роты БПЛА 475-го ОШП: «Пацаны расстроились, когда узнали, что будут отдельно. Говорят: мы нашли общий язык, это неважно. Когда люди сидят под КАБами, они становятся ближе».

Почему они остаются?

Денежное обеспечение легионеров такое же, как и у украинских солдат, поэтому финансовая выгода — не их мотив. Многие остаются на фронте годами, несмотря на просьбы родных вернуться домой.

«Джерузалем», оператор дронов: «Моя девушка хотела меня убедить больше не воевать, хотела уехать со мной. Но это как читать книгу: ты можешь отложить ее, но потом снова открываешь, потому что хочешь дочитать до конца. Мы хотим увидеть победу добра над злом».

Трансформация Легиона в мощный штурмовой кулак дает иностранцам главное — возможность не просто сдерживать врага, но и эффективно наступать, имея за спиной надежную поддержку артиллерии и бронетехники.

