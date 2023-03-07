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России хватит до конца весны: ветеран войны допустил, выведет ли Путин свои войска из Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2038
Время на прочтение
2 мин
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России хватит до конца весны: ветеран войны допустил, выведет ли Путин свои войска из Украины

Фото: Associated Press

Из-за большой потери техники в ход уже идут танки-пенсионеры.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов считает, что у государства-террористки осталось время только до конца весны, пока оно может агрессивно воевать. По его словам, если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся инструменты для войны. Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что это заставит российскую армию уходить из Украины.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Враг потерял большое количество техники, а их промышленность может возобновлять не более 20 танков в месяц. В год промышленность может производить 900 единиц тяжелой техники, из них примерно половина танков. Сравнивая число потерь в месяц с обновлениями, активно происходить это не может. более того, это не те танки, которые обладают высоким качеством. Ту технику, которую они вынимают из своих стратегических составов и направляют на фронт, изготовляли около 50 лет назад — это "лысые" танки без систем ночного видения, лазерных дальномеров и всего, что нужно для современности. В бою такой танк в определенном смысле полезен, но он очень легко уничтожается, потому что не имеет защиты и средств для ведения прицельного огня.А предназначен он именно для этого. Поэтому я соглашаюсь с мнением Буданова. В русской армии почти иссяк ресурс снарядов и техники. Если сейчас им ничего не удастся сделать, а скорее всего так и будет, то враг просто иссякнет полностью и будет отходить – это действительно переломный момент. Россия идет ва-банк - у них ничего нет", - считает он

Напомним, в ГУР сообщали, что у Российской Федерации осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2038
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