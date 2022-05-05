России "слили" видео момента ракетного удара по Днепру: кто опубликовал и как отреагировала СБУ

Вчера вечером, 4 апреля, в 19:53 в Днепре объявили воздушную тревогу. В течение десяти минут в городе были слышны мощные взрывы. Россия нанесла ракетный удар по центральной части Днепра.
Уже в 21:16 в российских Telegram-каналах начали появляться видео момента удара по автомобильно-железнодорожному Амурскому мосту с разных ракурсов. Ими сразу поделился кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.
Одно из них снято с камеры видеонаблюдения, которая установлена рядом с объектом. Другие – из окон автомобилей, которые в тот момент проезжали мимо.
Инцидент вызвал возмущение в Сети. В Днепре установлены сотни камер "Ситуационного центра" городского совета. Однако откуда снято "слитое" России видео – пока неизвестно.
В Службе безопасности Украины возбудили уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса. На данный момент осуществляется документирование преступлений, связанных с государственной изменой. Местные власти инцидент пока никак не прокомментировали.
Напомним, вечером 4 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Днепру. Одна попала в объект железнодорожной инфраструктуры, вторую – сбили силы ПВО. По состоянию на утро на Днепропетровщине все спокойно, ночь прошла с тревогой, но без обстрелов.
Читайте также:
- "Сегодня была восьмая операция, у меня зонды в горле": пострадавшая в Днепре пресс-секретарь ГСЧС рассказала о своем состоянии
- Пропагандист Соловьев похвастался использованным тубусом от NLAW, привезенным из Мариуполя (фото)
- Ракетный обстрел Днепра: остановлено движение общественного транспорта по Амурскому мосту и под ним