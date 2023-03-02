Россия адаптируется, вместо ракет — шахеды и пули: военный эксперт объяснил тактику окупантов

Враг ищет способ, как он может реализовать это небольшое количество ракет для одного залпа, но максимально эффективно, отметил Игаль Левин.

Отказывается ли Россия от тактики обстрелов "калибрами" из-за того, что такая тактика доказала свою неэффективность. Есть ли другая причина, об этом ТСН.ua рассказал офицер Армии обороны Израиля, инструктор ОО "Украинская оборона" Игаль Левин.

"Они (российские военные – ред.) пытаются адаптироваться, запускают шахеды и пули, чтобы выявить украинскую ПВО и наносить удары. В связи с тем, что закончилась зима, их попытки разрушить энергетическую инфраструктуру Украины у них не удались, они сейчас будут искать новые пути реализации немногих залпов ракет", — отметил военный эксперт.

Левин подчеркнул, что возможности ПВО и ЗРК Украины растут, враг прекрасно это понимает и пытается найти способ, как он может реализовать небольшое количество ракет для одного залпа, но максимально эффективно.

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Напомним, 28 февраля Гуменюк предупредила о вероятности подготовки России к новой массированной ракетной атаке по Украине, которая возможна в течение двух суток.

В ночь на 1 марта оккупанты с севера запустили по Украине дроны-камикадзе. В Полтавской области удалось сбить до пяти вражеских беспилотников.

Ранее после атаки дронами россияне запускали по Украине ракеты, однако в течение последних дней этого не происходило. Как отметили в воздушных силах ВСУ, это не значит, что враг изменил свою тактику.

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