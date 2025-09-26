Россия активно проводит разведку над Киевом, Днепром и другими городами: когда ждать массированного удара

Российский диктатор Владимир Путин / © ТСН

Российские войска все активнее используют разведывательные беспилотники над украинскими городами. На прошлой неделе дрон-разведчик зафиксировали в небе над Киевом, недавно «глаз» был замечен в Чернигове, а над Днепром беспилотник работал более пяти часов, корректируя удары.

Почему силы ПВО не сбивают такие разведывательные БПЛА, в чем причина такой тактики и куда Россия может нанести следующий массированный удар — в комментарии для ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Где Россия активно проводит разведку

Российские войска в последнее время активно используют разведывательные беспилотники над украинскими городами, говорит Олег Жданов. По его словам, на прошлой неделе дрон облетал все районы Киева.

Мониторинговые каналы сообщают, что только на днях над Черниговщиной работали сразу четыре разведчика. В Днепре беспилотник корректировал несколько баллистических ударов и более пяти часов просканировал город, после чего покинул воздушное пространство.

По словам Жданова, причина того, что украинское ПВО не всегда сбивает такие дроны, заключается в приоритетности целей:

«Я думаю, что это такая политика со стороны нашего военного руководства. Дело в том, что мобильные огневые группы и зенитно-артиллерийские средства не достают до этого дрона. Он довольно высоко может летать — 4-5 километров. А „Гепард“ 4 километра по высоте берет, не больше. А ракету на него тратить не хотят, потому что их у нас очень-очень мало. Кстати, даже по Киеву, я вижу, что работают зенитно-артиллерийские средства, даже по боевым дронам, Шахедах, Геранях, Герберах. К сожалению, я думаю, что именно в этом есть причина».

В то же время эксперт отмечает, что Украина пока не имеет на вооружении дронов-перехватчиков.

«Их анонсировали… Как всегда у нас анонсы очень красивые. Показали видео. По-видимому, это была экспериментальная партия. Там показали несколько попаданий дронами-перехватчиками. Но в последний массированный налет со стороны России что-то командование Воздушных сил, ни словом, ни полусловом не оговорилось о том, что они применяли дроны-перехватчики. Так что думаю, что именно так», — считает Олег Жданов.

Дроны часами летают над городами: в чем опасность

У российской армии и так будет представление, куда наносить удары, — говорит эксперт. Следовательно, сбитие одного разведывательного дрона над городом не уменьшает угрозы.

«Ну скажите, что у нас нового мы создали, что не знает Россия? В основном используются и объекты промышленности и промзоны еще времен Советского Союза. Даже те же полигоны, учебные центры все советского происхождения. Ну и что нового? А то, что новое там где-то бывает, у нас, к сожалению, процент коллаборантов и корректировщиков достаточно высок. Служба безопасности их ловит, сажает, но все равно есть корректировщики и постоянно сдают координаты россиянам. Поэтому, я думаю, именно из таких соображений командование и получается», — говорит Олег Жданов.

Эксперт отмечает: вместо того, чтобы тратить дорогую боевую ракету на разведывательный дрон, лучше отдать предпочтение более экономному подходу — оставить дрон и сэкономить ракеты для ударных БПЛА или более тяжелых целей, которые убивают людей и разрушают инфраструктуру.

В то же время разведывательные беспилотники выполняют важную функцию подтверждения результатов ударов. Они дают подробную картину состояния объекта после атаки — что уничтожено, что осталось и что нужно «добить».

«Например, промзона, по которой они наносили удар или объект энергетической инфраструктуры — он же режимный. И тот, кто „сдает „координаты, он может дать общую картину. А что там внутри, что нужно еще уничтожить, а что уже уничтожено, это может дать только дрон-разведчик, который сверху все отснимет и покажет реально картину состояния того или иного объекта“, — объясняет эксперт.

Кроме того, БПЛА помогают обнаруживать новые цели — например, перемещение военной техники — и решать, имеет ли смысл ударять по конкретному району или направить туда корректировщики.

«Допустим, есть информация, что где-то появилась военная техника, им этот район интересен. Вот здесь они могут обнаружить что-нибудь новое и определить, бить туда или не бить. Или отправить туда корректировщиков, чтобы они проверили, есть ли смысл туда отправлять ракету. Потому что у них ракет слишком мало, они особенно уже не размахивают ракетами налево-направо, как это было в 2022-23 годах», — говорит Олег Жданов.

Когда и куда Россия может нанести массированный удар

Следующий массированный ракетно-дроновый удар по Украине можно ждать в любое время, говорит Олег Жданов. Россия, вероятно, уже готова к нему.

«Дело в том, что на 300-400 дронов, я думаю, что у них запас есть всегда. Или даже может больше — до 500 дронов. Там 700-800 надо накопить. А так на 300-400 думаю, что точно есть у них. Когда они примут решение, мы об этом неоднократно говорили, здесь все и политические, и экономические факторы, и даже погодные условия будут влиять. Потому что если ударят заморозки, сейчас ночью будут заморозки, то по всей вероятности, они могут применить по объектам энергетической инфраструктуры», — говорит эксперт.

В то же время, по его словам, накопления в последние дни не происходит:

«В принципе, за последние несколько суток особого накопления нет. Они почти тратят 150-170 дронов — почти все, что производят. От последнего массированного удара прошло не так уж много времени. Так что здесь может есть какая-то еще фора, что не завтра или сегодня ночью будет этот массовый удар».

Российские дроны летают по Европе: повлияет ли это на удары по Украине

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что редкие полеты российских дронов над европейскими странами не изменят тактику ударов по Украине — это параллельный, в основном политический процесс.

«Это параллельный процесс. Здесь я бы не связывал. Здесь не столько военный, сколько политический процесс. Смотрите, что делает Путин. Он подогревает противоречия внутри самого НАТО. Вы видите, что там происходит? Одни говорят сбивать, другие говорят не сбивать. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что будем смотреть и думать, пока они летают или сбивать, или не сбивать. А Польша вообще сегодня восстановила политическое движение законопроекта, которое позволило бы польскому войску сбивать российские дроны и ракеты сразу при входе в воздушное пространство Польши, а еще и на территории Украины. Без согласования с НАТО и ЕС. Я вам скажу, что это фактически конец НАТО».

По его словам, цель Кремля — посеять раздор внутри Европы и НАТО, заставив их сомневаться в единстве и реакции.

«А потом разделяй и владычествуй. Затем по одному он будет пытаться их „давить“. Если они не оправятся и не начнут сплачиваться против Российской Федерации. На удары по Украине это никак не отразится. НАТО — это уже геополитика. Это уже процессы континентального и мирового масштаба. А война с нами — это само собой. Это за существование самой империи», — считает Олег Жданов.

Жданов добавляет, что Кремль пытается ослабить поддержку Украины, чтобы оставить ее без западной помощи — украинская оборона ведь в значительной мере держится на поставках вооружения и боеприпасов от партнеров.

«Ему нужно разъединить наших партнеров и оставить нас без помощи. Он понимает, что мы сражаемся “с колес”. И воюем в основном за счет западной помощи. Несмотря на то, что мы 40% потребности вооружения и боеприпасов производим самостоятельно, но мы производим за деньги наших партнеров, они же инвестируют и выкупают у нашего ВПК оружие и боеприпасы для сил обороны Украины. Поэтому Путин идет своим путем, настойчиво думая выиграть эту войну».