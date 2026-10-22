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Россия атаковала Киев баллистикой и дронами: есть погибший, «прилеты» по Южному мосту, ТЦ и медучреждении — все детали (обновлено)
Российская армия атаковала шесть районов Киева — возникли пожары и сильные разрушения инфраструктуры.
В ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и БпЛА по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения. По меньшей мере, один человек погиб. Есть потерпевшие.
Все, что известно о ночном ударе по Киеву, читайте в материале ТСН.ua.
В ночь в столице несколько раз объявляли тревогу желтого и красного уровней. Последняя окончилась в 06:28. В Киеве не раз звучали сильные взрывы.
По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в результате обстрела возросло до 22 человек. Среди них четверо детей.
Атака РФ на Киев — какие последствия
В результате атаки последствия фиксируют в Днепровском, Дарницком, Святошинском, Оболонском, Печерском и Голосеевском районах. В частности, в районах повреждены транспортная инфраструктура, ресторанный комплекс и нежилые здания.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева в результате российских обстрелов повреждено здание станции скорой помощи. Также изуродовано шесть автомобилей экстренной медицинской помощи.
По данным ГСЧС, в Днепровском районе были повреждены дома в частном секторе, а также автомобили, горевшие жилые и нежилые здания. Именно тот погиб один человек.
В Оболонском районе пожары возникли в нежилых постройках. Местные Телеграмм-каналы сообщают, что после ракетной атаки вспыхнули два торговых центра на Оболони. Один из них — «Эпицентр» на Почайной, который фактически уничтожен.
Изменения в движении метро
В пресс-службе Киевского метрополитена сообщили, что из-за обстрелов была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Именно поэтому моезды на Сырецко-Печерской линии будут курсировать с переменами.
«На „зеленой“ линии метро поезда временно курсируют между станциями „Сырец“ — „Выдубичи“ и „Осокорки“ — „Красный хутор“. Интервалы между поездами могут быть увеличены», — говорится в сообщении.
Перекрытие моста и движение транспорта
Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что в связи с атакой на столицу движение транспорта временно перекрыто Южным мостом в направлении с правого на левый берег.
Из-за временных изменений в работе «зеленой» линии метротроплитена в столице будет усилена работа автобусных маршрутов № №22, 91.
На автобусном маршруте № 22 общее количество подвижного состава увеличат до 12 автобусов:
5 автобусов будут курсировать по сокращенному маршруту — от улицы Тростянецкой до станции метро «Лыбидская».
На автобусном маршруте №91 количество автобусов увеличат до 5.
Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Впрочем, к утру атака на прекратилась. Российские дроны снова улетели на запад страны. В частности, они были фиксированы в части Хмельницкой, Ровенской и Волынской областей.