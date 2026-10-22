Атака на Киев. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и БпЛА по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения. По меньшей мере, один человек погиб. Есть потерпевшие.

Все, что известно о ночном ударе по Киеву, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В ночь в столице несколько раз объявляли тревогу желтого и красного уровней. Последняя окончилась в 06:28. В Киеве не раз звучали сильные взрывы.

Реклама

По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в результате обстрела возросло до 22 человек. Среди них четверо детей.

Атака РФ на Киев — какие последствия

В результате атаки последствия фиксируют в Днепровском, Дарницком, Святошинском, Оболонском, Печерском и Голосеевском районах. В частности, в районах повреждены транспортная инфраструктура, ресторанный комплекс и нежилые здания.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева в результате российских обстрелов повреждено здание станции скорой помощи. Также изуродовано шесть автомобилей экстренной медицинской помощи.

По данным ГСЧС, в Днепровском районе были повреждены дома в частном секторе, а также автомобили, горевшие жилые и нежилые здания. Именно тот погиб один человек.

Реклама

РФ атаковала частный сектор в Днепровском районе / © Associated Press

РФ атаковала частный сектор в Днепровском районе / © Associated Press

В Оболонском районе пожары возникли в нежилых постройках. Местные Телеграмм-каналы сообщают, что после ракетной атаки вспыхнули два торговых центра на Оболони. Один из них — «Эпицентр» на Почайной, который фактически уничтожен.

Эпицентр на Почайной после атаки.

Сразу два торговых центра в Оболонском районе Киева.

Сразу два торговых центра в Оболонском районе Киева.

Изменения в движении метро

В пресс-службе Киевского метрополитена сообщили, что из-за обстрелов была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Именно поэтому моезды на Сырецко-Печерской линии будут курсировать с переменами.

«На „зеленой“ линии метро поезда временно курсируют между станциями „Сырец“ — „Выдубичи“ и „Осокорки“ — „Красный хутор“. Интервалы между поездами могут быть увеличены», — говорится в сообщении.

Перекрытие моста и движение транспорта

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что в связи с атакой на столицу движение транспорта временно перекрыто Южным мостом в направлении с правого на левый берег.

Реклама

Из-за временных изменений в работе «зеленой» линии метротроплитена в столице будет усилена работа автобусных маршрутов № №22, 91.



На автобусном маршруте № 22 общее количество подвижного состава увеличат до 12 автобусов:

5 автобусов будут курсировать по сокращенному маршруту — от улицы Тростянецкой до станции метро «Лыбидская».

На автобусном маршруте №91 количество автобусов увеличат до 5.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Впрочем, к утру атака на прекратилась. Российские дроны снова улетели на запад страны. В частности, они были фиксированы в части Хмельницкой, Ровенской и Волынской областей.

Новости партнеров