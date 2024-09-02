Россия атаковала Киев всем, чем смогла: момент удара, последствия и подробности (видео)

Все, что известно об атаке и последствиях, – в эксклюзиве TSN.ua.

Оккупанты снова атаковали Украину, больше всего ударов потерпел Киев. В столицу российские оккупанты запустили баллистические и крылатые ракеты, есть разрушения, в том числе в учебном заведении. Не обошлось и без пострадавших. Не оставляют в покое Харьков и Сумскую область.

Все, что известно об атаке и последствиях – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Массированная атака на столицу!

Под утро 2 сентября Россия снова атаковала Украину. Больше всего досталось этой ночи Киеву. Только в пределах столицы противовоздушная оборона уничтожила более десятка крылатых и около десятка баллистических ракет, а также ударный беспилотник. Предварительно это ракеты Х-101 и KN-24/Искандер-М. На камеры киевлян попали моменты попаданий.

Обломки упали в четырех районах столицы, сообщил мэр Кличко. В результате атаки есть и пострадавшие, ими занимаются медики.

"Утром 2 сентября Россия в очередной раз совершила ракетную атаку на Киев. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах. По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых — одного из них госпитализировали. Так, по предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, пока пожар был ликвидирован.

Кроме того, в Святошинском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Повреждены МАФы у станции метро "Святошин", а также окна здания станции метрополитена. Станция работает. В Голосеевском районе поврежден корпус котельной. Пожар был ликвидирован. В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Все экстренные службы работают на местах”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о пострадавших?

Позже в полиции рассказали больше о пострадавших. В частности, ранения получили 32-летний мужчина и 19-летняя девушка, их госпитализировали еще одной пострадавшей, 24-летней местной жительнице, оказана помощь на месте. В день, когда у школьников и студентов начинается новый учебный год, Россия решает еще раз запугать украинцев. Из-за атаки, как уже сообщал Кличко, разрушена котельная Межрегиональной Академии Управления персоналом, там разбито все.

Удар по территории учебного заведения!

Недалеко от места, где все вспыхнуло, утром 2 сентября должны были собраться первокурсники. Корреспонденты "Общественного" побывали на месте прилетов. В частности, пообщались со студенткой одного из учебных заведений, где обломки попали в корпус котельной. Алина рассказала, что живет в общежитии и только началась воздушная тревога, спустилась в укрытие, а потом услышала очень громкие взрывы. Кроме котельной, также разрушены складские помещения учебного заведения.

"У нас в общежитии есть бомбоубежище. Мы все туда спустились. Потом услышали громкие взрывы, все забежали, начали кричать. Мы очень испугались и услышали, что прилетело что-то на территорию... Мы вышли, увидели, что все начало гореть", – говорит студентка.

В результате удара РФ значительные повреждения также получило здание исламского культурного центра. Там тоже показали последствия атаки.

В результате очередного террористического акта России сегодня утром, получило значительные повреждения здание исламского культурного центра АГУ/ ДУМАРК в г. Киев (мечеть на Нивках). Что является очередным подтверждением того, что мы воюем с абсолютным злом.

Ракеты маневрировали!

В Киевской городской военной администрации показали видео последствий и рассказали, что удар был комбинированным, а ракеты маневрировали, россияне хотели нанести больше вреда.

Сколько ракет удалось сбить?

В целом в эту ночь боевая работа нашего ПВО велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях. Российские оккупанты запустили 58 ракет и дронов по стране, об этом сообщили в воздушных силах и доложили о результатах работы.

"В общей сложности было обнаружено 58 воздушных целей: 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 14 крылатых ракет Х-101; 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400; 1 ракета неустановленного типа; 23 ударных БпЛА "Shahed -131/136". 1 крылатая ракета Х-101 и 3 ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны. В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты девять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 13 крылатых ракет Х-101; 20 ударных БпЛА Shahed-131/136", – отметили в КМВА.

Польская авиация снова в небе!

Что интересно, Польша снова поднимала авиацию из-за массированных ударов РФ по Украине. Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что минувшей ночью наблюдалась интенсивная активность российской дальней авиации, которая наносила удары по объектам на территории Украины. Юго-восточная часть Польши, граничащая с Украиной, была вовлечена в мониторинг ситуации. Помониторили и на этом все, ничего нового.

Атаки по Харьковщине!

Кроме этого, около часу ночи серия взрывов прозвучала и в Харькове. В городе снова зафиксировано несколько попаданий. Один беспилотник попал в Киевский район города в частный жилой дом, там пострадала 66-летняя женщина, второй беспилотник ударил в Слободском районе вблизи образовательного учреждения, сообщил городской голова Терехов. Во второй раз взрывы раздались в полшестого утра. По информации городского головы, в Индустриальном районе Харькова от удара ракетой есть возгорание в садовом обществе. Напомним, что Харьков рашисты атаковали и 1 сентября. Из-за массированного удара там 47 пострадавших, среди которых семеро детей, младшему раненому всего три месяца. По информации Офиса генпрокурора, прокуроры и следователи полиции установили, что по торговому центру в Салтовском районе Харькова россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

"Прокурорами и следователями полиции установлено, что по торговому центру в Салтовском районе г. Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М". Относительно здания Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории", – отметили в Офисе генпрокурора.

Удары по Сумщине!

Также ночью и утром 2 сентября россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. В общей сложности зафиксировано 80 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская Белопольская, Хотинская, Речковская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская громады. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской общине. Ранения получили 18 гражданских людей. Перед этим вечером 1 сентября российские войска нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах. По последней информации травмированы 18 человек, шестеро из которых – дети, сообщили в Нацполиции Сумщины. Разрушений испытал учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек.

Бумеранг уже вернулся в Россию!

Российские захватчики продолжают массированно атаковать Украину даже в утро, когда все дети собирались в школу и университеты. Но бумеранг существует, он уже 2 сентября мгновенно ударил по Белгородской области, там теперь школьники останутся дома, из-за "оперативной обстановки". Зло всегда будет наказано. Россия должна понять, что теперь ни один удар не останется без внимания.

Напомним, в ночь на 2 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В нескольких районах рухнули обломки, загорелись здания и автомобили. Обломок ракеты попал в корпус котельной одного из учебных заведений.

▶На YouTube-каналеТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ АТАКОВАЛА КИЕВ ВСЕМ, ЧЕМ СМОГЛА! Момент удара, последствия и подробности!