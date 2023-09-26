Россия атаковала Украину из разного оружия: какие регионы были под ударом

К сожалению, в результате обстрела окупантов есть пострадавшие и жертвы.

За прошедшие сутки Россия обстреляла Украину. Для этого использовали как минометы, так и ракеты и ударные дроны.

Ситуацию в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций читайте на сайте ТСН.ua.

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Черкасская: ночью враг атаковал область "шахедами"

Силами ПВО сбиты четыре воздушных цели противника. Есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно – без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Черниговщина: в сутки — 10 обстрелов (121 взрыв).

Враг из артиллерии и минометов бил по приграничью Корюковского и Новгород-Северского районов. Также враги применил неуправляемые авиационные ракеты (4 взрыва на территории Семеновской общины). О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью враг совершил минометный обстрел Зноб-Новгородской общины. Зафиксировано 2 взрыва. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелы подверглись Эсманской, Середино-Будской, Свесской, Шалыгинской, Краснопольской, Белопольской, Миропольской, Великописаревской общинам. В Середино-Будской общине в результате обстрела поврежден ЛЭП.

Днепропетровщина: сегодня утром – взрыв в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация о последствиях уточняется. Люди не пострадали.

Вчера от вражеских атак страдала Никопольщина. Утром и днем русская армия терроризировала Марганецкую общину. Обстреляла ее из тяжелой артиллерии. Попала двумя дронами-камикадзе, сбросила боеприпасы из БпЛА.

А уже к вечеру приготовила и по Никополю. Прошло без последствий

Ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 40 солнечных панелей. Изуродованное не эксплуатируемое здание и линии электропередач.

Запорожская: за минувшие сутки рашисты нанесли 124 удара по 23 городам и селам на линии огня.

По территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Новоандреевки, Красного, Волшебного, Преображенки Малиновки, Левадного, Плавней, Каменского и Степногорска пришлось 102 артобстрела.

Враг совершил 8 БПЛА-атак по Новодаровке, Малиновке и Левадному, ракетный удар по Красному Яру, 8 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Малой Токмачки и Роботиного, а также 5 авиационными снарядами по Роботиному и Малой Токмачке. В результате артудара ранения получил 64-летний житель Гуляйполя. Также вражеская артиллерия унесла жизни 70-летнего жителя Плавней. Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

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Харьковщина: вчера в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, хозяйственное сооружение, произошел пожар.

Уничтожены автомобили, повреждены частные жилые дома. Были ранены и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет. В результате обстрела в 19:00 горела городская свалка. В результате артобстрела с. Чернещина Изюмского района повреждена линия сети электропередач. В районе пгт Андреевка Изюмского района на поле во время сбора урожая на мини взорвался комбайн; предварительно, — комбайн наехал на ТМ-62М, получил механические повреждения, пострадавших нет. Всего за сутки по области: 2 раненых

Луганщина: враг бил по Невскому из авиации и артиллерии. В сутки зафиксировано семь взрывов.

Также авиационные налеты рашисты совершили на Надежду, Новоегоровку и Белогоровку. Кроме того, Белогоровка выдержала артиллерийские удары. За сутки противник совершил 151 обстрел (539 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 19 обстрелов.

Под огнем рашистов — 11 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, пгт Северное, с.Дылиевка, с.Дружба, с.Звановка, с.Новоукраинка, с.Александрополь, Славянск. Повреждены 13 жилых домов, хозяйственная постройка, кафе, здание автовокзала, здание рынка. За сутки по области два человека погибли.

Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных дронов типа «Shahed-136/131».

В Березнеговатской общине в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Предварительно без пострадавших. Подробная информация уточняется.

Вчера вечером город Николаев понес ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. Подробная информация о последствиях уточняется.

Также вчера днем фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по открытой территории за пределами населенных пунктов, вечером – по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Одесская область: в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками область. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожар ликвидирован.

Херсонщина: сегодня утром враг ударил из авиации по Ольговке. Также рашисты обстреляли Киселевку и Херсон.

Есть пострадавшие. Информация уточняется.

За минувшие сутки по области противник совершил 93 обстрела (491 снаряд), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (28 снарядов). Рашисты попали в районы 28 населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка Херсона.

Вчера с утра вражеская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомба. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 73-летний и 55-летний мужчины и 70-летняя женщина. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног. Кроме того, под удар неприятеля на выезде из города попала 27-летняя женщина. Ее с обломочным ранением грудной клетки и позвоночника доставили в больницу.

Враг нанес артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона. Погибли двое мужчин и одна женщина.

Еще четыре человека – травмированы. Их доставили в больницу. Вчера вечером совершен ракетный обстрел села Киселевка. Ранения получили четыре человека. Повреждены 14 домов. Всего за сутки по области: 6 человек погибли, еще 10 получили ранения.

Напомним, в ночь на 26 сентября Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах рассказали, сколько БПЛА удалось сбить.

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