Россия атаковала Украину «Цирконом» и выпустила более 300 дронов: куда попали оккупанты и какие последствия

Последствия атаки на Киев / © Полиция Киева

В течение ночи россияне снова терроризировали Украину массированными волнами дронов и ракет. Под ударом оказались Киев, Одесса, Запорожье, Ровно, Черкассы, Винница и их области. Враг применил весь имеющийся арсенал — от ударных беспилотников до баллистики и гиперзвуковой ракеты «Циркон». Главной целью террористов снова стала критическая инфраструктура и мирные люди.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Воздушный террор: «Циркон», баллистика и рой дронов

По данным Воздушных сил, враг действовал цинично и масштабно. Ракеты и дроны запускали с территории России, а также с временно оккупированных Крыма и Донецка.

В общем враг выпустил:

1 противокорабельную ракету «Циркон»;

18 баллистических ракет;

15 крылатых ракет;

более 300 ударных беспилотников.

Украинской ПВО удалось уничтожить 342 цели. В то же время зафиксировано попадание 5 ракет и 24 дронов. Информация о еще двух ракетах пока уточняется.

Киев: более 5 тысяч домов снова без тепла

Одной из основных мишеней врага стали киевские ТЭЦ. На утро, по данным столичных властей, без отопления оказалось более 5,5 тысяч многоэтажек. Самое болезненное то, что для 80% этих домов это уже повторное замерзание — тепло в них только что успели вернуть после предыдущей атаки 9 января.

Хуже всего ситуация на Левом берегу. Сразу после взрывов там начал исчезать свет и вода, а батареи мгновенно стали холодными. Объекты социальной сферы вынуждены переходить на автономное питание.

Коллапс в метро и разрушения в районах

Из-за перебоев с энергией изменился график движения поездов в метрополитене. На «красной» линии интервалы между поездами выросли до 4,5 минут, а между станциями «Дарница» и «Арсенальная» — до 10 минут. После отбоя тревоги на остановках образовались огромные толпы людей, которые пытались добраться на работу.

Последствия в районах столицы:

Днепровский: взрывная волна повредила высотку и около 20 авто. Пострадала 59-летняя женщина.

Дарницкий: повреждены окна и забор частного дома.

Деснянский: обломки упали на территорию кладбища.

Трагедия на Киевщине

В Бучанском районе атака стала смертельной. 50-летний мужчина получил тяжелое ранение. Медики боролись за его жизнь, однако спасти человека не удалось — он скончался на месте. Также в результате обстрелов повреждены помещения двух АЗС.

«Это невосполнимая потеря для семьи и еще одно болезненное доказательство жестокости врага. Страна-террорист в очередной раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура», — говорится в сообщении местных властей.

