Россия атаковала вражескими целями несколько регионов Украины: все, что известно о терроре Путина

Все воздушные цели были уничтожены силами ПВО и авиацией.

Вечер среды, 12 октября, для жителей некоторых областей Украины – беспокоен. Страна-террорист Россия атаковала Киевскую, Житомирскую, Ровенскую, Винницкую и Черкасскую области вражескими объектами. Скорее всего, это были российские беспилотники.

Все, что известно о взрывах в областях на данный момент — читайте в материале ТСН.ua.

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Винницкая область

В первую очередь о звуках взрывов сообщили жителям Винницкой области. В среду, 12 октября, в воздушную тревогу местные жители слышали взрывы. Впоследствии местные власти подтвердили информацию о взрывах в области. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов проинформировал, что российские военные атаковали область двумя беспилотниками, их уничтожила система ПВО.

"Винниччину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!" – написал Борзов в своем телеграмм-канале.

Взрывы в Черкасской области

Также ПВО сработало в Черкасской области. Там вечером 12 октября раздалось несколько взрывов. В ОВА объяснили, что работает противовоздушная оборона из-за воздушной тревоги в соседней области. Воздушная тревога в регионе не была объявлена. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец призвал местных не паниковать – все под контролем украинских сил.

Житомирская область

Россия также атаковала летательными аппаратами Житомирскую область. В местных телеграмм-канале сообщили о взрывах в регионе. В Сети появились видео, на которых видна якобы работа системы ПВО. На кадрах зафиксирован момент сбития вражеского объекта. На небе виден след, остающийся после отработки противовоздушной обороны. Позже в ОВА подтвердили, что силы ПВО сработали по нераспознанному летательному аппарату.

"Сегодня вечером в Житомирской области силы ПВО предварительно сработали по нераспознанному летательному аппарату. Более подробная информация будет впоследствии после детального изучения территории специалистами. Спасибо ВСУ! Верим в Победу! Слава Украине!", — написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Киевская область

Вечером 12 октября во время объявленной воздушной тревоги в небе над Киевской область местные жители заметили нечто вроде БПЛА. После этого в области раздались взрывы. Официальной информации до сих пор нет.

"В Сети распространяется информация, что в небе был замечен объект, похожий на БпЛА, и некоторые жители Киевщины сообщают о звуках выстрелов. Информация нуждается в подтверждении", – говорится в одном из местных пабликов.

Ровенская область

В Ровенской областной военной администрации сообщили, что во время крайней тревоги противовоздушная оборона (ПВО) сбила враждебную цель на севере региона. Об этом написал глава ОВА Виталий Коваль.

"Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита враждебная цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа — за нами", — говорится в его сообщении.

В момент делать ПВО в области звучала воздушная тревога, продолжавшаяся 41 минуту.

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