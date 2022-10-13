Россия атаковала запад Украины: какие области и что известно по состоянию на данный момент (видео)

После обеда в четверг, 13 октября, в некоторых западных областях во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Звуки взрывов слышали жители Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областей. Россия атаковала запад Украины ракетами из Черного моря и, вероятно, беспилотниками.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в западных регионах по состоянию на данный момент.

По Львовщине РФ выпустила три ракеты

Российские войска снова запустили ракеты по Львовской области. Вечером во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. Сначала в ОГА сообщили о работе ПВО, но впоследствии добавили, что одна вражеская ракета попала в цель – в военный объект в Золочевском районе.

В 16:48 глава Львовщины Козицкий сообщил, что по области оккупанты выпустили 3 ракеты, 2 из которых попали в один из военных объектов.

"Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракета сбили наши силы ПВО", — написал он.

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Взрывы в Волынской области

Взрывы также прозвучали в Волынской области, в частности, в Луцке. По информации очевидцев, в области работали силы ПВО, впрочем, это пока не подтвердили местные власти. Глава области Юрий Погуляйко сообщил, что происхождение звуков взрывов в регионе еще выясняют и призвал оставаться в укрытиях.

"О звуке взрыва на Волыни — информацию выясняем. По состоянию на 16.45 ч. нет подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области", — написал Погуляйко.

Что известно о взрывах в Черновицкой области

Звуки взрывов слышали в Черновицкой области. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Перед тем глава Черновицкой ОВА Пкслан Запаранюк в социальных сетях написал, что над Буковиной был зафиксирован пролет российской ракеты. Пока больше деталей нет.

"Черновицкая область работает ПВО, оставайтесь в укрытиях!" — говорится в его сообщении.

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РФ атаковала Тернопольскую область

В Тернопольской области во время воздушной тревоги 13 октября раздались взрывы. Об этом сообщали жители Чертковщины. Впоследствии глава Тернопольской ОВ Владимир Труш проинформировал, что в регионе работала система ПВО. Где именно – он по раскрыл.

"В Тернопольской области могли слышать звуки, похожие на взрывы. Работали силы противовоздушной обороны. На место выехали специалисты ", — написал чиновник.

Ровенская область

Также взрыв слышали жители Ровенщины. По предварительной информации, воздушная цель сбила ПВО. По словам очевидцев, после оглашения тревоги в регионе раздался по меньшей мере один взрыв. Вероятно, что уничтожили летательный аппарат. Пока официального подтверждения от местных властей нет. Впрочем, во время тревоги глава Ровенской ОВА Виталий Коваль призвал не пренебрегать правилами воздушной тревоги.

Позже в ОВА сообщили о сбитии вражеского объекта. По информации главы ОВА, воздушную цель врага сбили на юге Ровенской области.

Напомним, 13 октября около 16 часов на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога, была объявлена. В социальных сетях сообщали о вероятном запуске российских ракет с акватории Черного моря. Возможное направление называли западные и центральные области.

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