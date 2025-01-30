Россия атакует Днепропетровщину: что происходит и кого призывают эвакуироваться

По словам руководителя одного из сел, оккупанты все чаще применяют бомбы с большой разрушительной силой.

Российская армия атакует Днепропетровщину, теперь в том числе и КАБами, а линия боестолкновения по состоянию на данный момент находится на расстоянии около 13 км, например, от населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.

В то же время, по информации российских пропагандистов, оккупанты якобы начали осуществлять разведку с помощью БПЛА на Днепропетровщине.



Как рассказал в комментарии для ТСН.ua глава Новопавловской общины Днепропетровщины Николай Гаврилов, с начала января их населенный пункт страдал от КАБов уже несколько раз.

О ситуации на Днепропетровщине из первых уст

"Вчера прилетели КАБы, которые превратили в руины наш лицей. С начала года это был уже, пожалуй, пятый масштабный прилет. Такое было 7 января, 11, 13 также были КАБы, потом четыре дня назад и сейчас", — говорит Николай Гаврилов.

По его словам, линия фронта находится от Новопавловки на расстоянии около 12-13 км, если считать по прямой.

"Учебный процесс у нас продолжается дистанционно, магазины работают. Есть разрушения в помещении почты, разрушено помещение сельского совета", — говорит Николай Гаврилов.

Последствия вражеских попаданий на Днепропетровщине. Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

На своей странице в соцсети он выложил видео, где обратился к местным жителям, имеющим маленьких детей и которые опекаются пожилыми людьми. По мнению Гаврилова, такие люди ради безопасности должны временно покинуть свои дома.

К єтому он добавил, что все остальные — взрослые люди, способные принять решение, которое считают правильным.

Под его постом одна из авторов опубликовала пронзительный комментарий, из которого становится известно, что эта женщина временно уехала из Новопавловки.

"Ложусь — плачу, и встаю плачу за моей родной Новопавловкой. Да, самым родным местом на земле. Здесь мы переселенцы. Нищие, бедные, без места жительства. И еще в заключение. Война здесь только у тех, у кого кто-то на фронте. Да, у кого детки — нужно выезжать. Все может быть, не доведи Господь. Но я верю — мы все вернемся домой. Нужно просто немного перетерпеть, пережить этот ужас", — написала комментатор по имени Наталья.

Эвакуацию официально не объявляют

Кроме того, сегодня в Тelegram-канале главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука также появилось сообщение о ситуации в прифронтовых общинах области.

"Получаю вопросы о том, оставаться или уезжать из прифронтовых общин? Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность уехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее", — написал Лукашук.



И уточнил: "Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям. Пока официальная эвакуация из прифронтовых общин не объявлена. Помните, что жизнь является самым высоким приоритетом, поэтому следует выбирать наиболее безопасный вариант. Сейчас каждый должен делать выбор самостоятельно".



По официальным данным ГУ ГСЧС Днепропетровской области по состоянию на утро 30 января о последствиях последних ударов в Синельниковском районе известно следующее: "Повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие. Повреждены 22 частных дома. Задело линию электропередач".

По информации Днепропетровской ОВА, ночью агрессор ударил из тяжелой артиллерии по Мировскому общине Никопольского района.

"Погибших и раненых нет. Подразделения "Восток" сбили над областью 2 вражеских беспилотника", — уточнили в ОВА.

Другие сценарии ситуации на Днепропетровщине

"Например, на расстоянии считанных километров от Днепропетровской области российская армия находится уже третий год. По состоянию на сейчас из-за этого проблем не увеличивается", — говорил недавно в комментарии для ТСН.ua военный эксперт Роман Свитан, комментируя ряд новостей о том, что оккупанты находятся. недалеко от Днепропетровщины.



"На этот год россияне поставили перед собой задачу оккупировать дальше Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Основная задача, которую враг ставит перед собой — захватить границы этих регионов. Например, в Луганской области мы до сих пор удерживаем Белогоровку. Чтобы захватить всю Луганскую область, российской армии нужно выйти на левый берег реки Оскол. Вторая задача — выйти на границы Донецкой области", — говорит эксперт.



И добавляет: "Что касается Днепропетровщины, то я сомневаюсь, что на этот год и на следующий россияне ставят перед собой такую цель. Они не могут захватить еще те регионы, которые они внесли в свою конституцию. То есть задачи прошлого года переносят на этот — захват Луганской и Донецкой областей. Все остальное — отвлекающие операции, не основные. Коенчно, вопреки всему они будут бороться за Курскую область".

Ранее сообщалось о том, на какие города двинет армия России в ближайшие месяцы.

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