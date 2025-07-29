Россия атакует дронами по-новому: Жданов предупредил об опасности для украинских городов

Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия сменила тактику ударов по Украине и теперь массово направляет ударные дроны на отдельные объекты. Во время последних атак на одну цель запускают от 20 до 30 беспилотников, которые двигаются по разным маршрутам, но одновременно выходят на объект и начинают атаку. Это позволяет значительно увеличить масштабы разрушений.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Олег Жданов.

«Это более эффективно в плане того, что большее количество дронов, тем больше вероятность, что они проломят нашу оборону и добьются успеха в поражении этого объекта. И плюс, если 2-3 дрона попадут в объект — это один будет эффект. А если с 20 — 10 попадут в объект, разрушения будут намного больше и намного более катастрофичны», — пояснил эксперт.

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По его словам, россияне уже овладели этой тактикой: на один объект запускается до 30 дронов, которые, хоть и летят разными маршрутами, координированно атакуют цель.

Кроме того, дроны стали более маневренными: их программируют на сложные траектории, они способны изменять высоту, наматывать круги, что затрудняет их обнаружение украинскими РЛС (радиолокационными станциями), особенно во время полета на очень низких высотах.

Раньше воздушные цели часто были рассредоточены по всей территории Украины, а теперь Россия делает ставку на концентрированную атаку по одному-двум объектам, чтобы прорвать наше ПВО и нанести максимум ущерба, отметил Жданов.

Ракетный удар по Украине 29 июля: что известно

Ранее мы писали о том, что армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью в ночь на 29 июля. Россия атаковала исправительную колонию №99. По последним данным, погибли 17 человек, а 42 получили ранения.

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В Министерстве юстиции Украины сообщили новые детали о разрушениях, состоянии раненых, а также где они находятся.