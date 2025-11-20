Россия атакует Украину новыми необычными "Шахедами": Жданов предупредил, кто в опасности

Олег Жданов / © ТСН

Во время массированного удара по Днепру армия РФ использовала несколько типов ударных беспилотников. Враг накапливает их и имеет достаточное количество для регулярных массированных атак по Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, один из беспилотников, "Герань-3" — это реактивный «Шахед», он отличается лишь скоростью и дальностью полета.

«Летит до 700 километров со скоростью 500–550 километров. "Гарпия" — это оперативно-тактический дрон, который тоже имеет дальность до 500 километров. Они расширяют линейку выпускаемых дронов», — говорит эксперт.

Дело в том, что «Герань» — это оперативно-стратегическое оружие, потому что у него дальность полета достигает тысячи километров, поясняет Олег Жданов:

«Так зачем использовать на дальность, на которую достигает та же „Гарпия“ или „Шахед-3“ в реактивном исполнении. Тем более что у него большая скорость, его сложнее перехватить, меньше времени на перехват. Он менее маневрен, больше идет по прямой линии с небольшими отклонениями или поворотами, но скорость у него почти втрое больше, чем у обычного „Шахеда“.

Кроме того, сейчас в армии РФ появился новый тип ударного дрона — «Шахед-101».

«Это иранский дрон, дальность у него 300 километров и у него всего 8–9 килограммов боевая часть. Но он может применяться, потому что дальность позволяет. Зачем тратить большой, когда можно запустить больше меньших дронов», — говорит Олег Жданов.

