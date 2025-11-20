- Дата публикации
- Эксклюзив ТСН
- 340
- 2 мин
Россия атакует Украину новыми необычными "Шахедами": Жданов предупредил, кто в опасности
Военный эксперт рассказал о новом типе ударного дрона, которым Россия атакует Украину.
Во время массированного удара по Днепру армия РФ использовала несколько типов ударных беспилотников. Враг накапливает их и имеет достаточное количество для регулярных массированных атак по Украине.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, один из беспилотников, "Герань-3" — это реактивный «Шахед», он отличается лишь скоростью и дальностью полета.
«Летит до 700 километров со скоростью 500–550 километров. "Гарпия" — это оперативно-тактический дрон, который тоже имеет дальность до 500 километров. Они расширяют линейку выпускаемых дронов», — говорит эксперт.
Дело в том, что «Герань» — это оперативно-стратегическое оружие, потому что у него дальность полета достигает тысячи километров, поясняет Олег Жданов:
«Так зачем использовать на дальность, на которую достигает та же „Гарпия“ или „Шахед-3“ в реактивном исполнении. Тем более что у него большая скорость, его сложнее перехватить, меньше времени на перехват. Он менее маневрен, больше идет по прямой линии с небольшими отклонениями или поворотами, но скорость у него почти втрое больше, чем у обычного „Шахеда“.
Кроме того, сейчас в армии РФ появился новый тип ударного дрона — «Шахед-101».
«Это иранский дрон, дальность у него 300 километров и у него всего 8–9 килограммов боевая часть. Но он может применяться, потому что дальность позволяет. Зачем тратить большой, когда можно запустить больше меньших дронов», — говорит Олег Жданов.
