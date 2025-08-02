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Россия атакует Украину реактивными дронами: почему их не сбивает ПВО и какие города под угрозой
Экспериментальные беспилотники с реактивными двигателями представляют серьезную угрозу для Украины. Разбираемся, чем они опасны и как противодействовать.
Россия усиливает свои атаки, используя усовершенствованные реактивные дроны. Экспериментальные образцы уже были применены для ударов по Киеву.
ТСН.ua выяснил, чем опасны эти беспилотники и смогут ли они добраться до западных регионов Украины.
Новый звук войны: экспериментальные дроны с реактивными двигателями
По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, применение реактивных дронов зафиксировали специалисты Воздушных сил ВСУ во время последних вражеских налетов.
«Это дроны с реактивными двигателями, или, как их прозвали в народе, „реактивные дроны“. Они отличаются по звуку от уже привычных 'Шахедов', работающих на двигателях внутреннего сгорания. Появление таких дронов — это, к сожалению, игра на опережение, то есть модернизация средств воздушного нападения, чем РФ постоянно занимается», — объясняет ТСН.ua Игорь Романенко.
Эксперт добавляет, что подобные дроны демонстрировались в Иране еще в 2023 году. Россиянам удалось адаптировать их под свои потребности и приступить к боевым испытаниям.
Почему они опасны?
Реактивные дроны обладают более мощным двигателем, что позволяет им нести большую боевую часть и подниматься на высоту более 4 километров. Это создает серьезные проблемы для мобильных огневых групп, эффективность которых, по словам Романенко, упала с 90 до 30%.
Скорость этих дронов может достигать более 550 км/ч, что делает их недосягаемыми для украинских дронов-перехватчиков, которые имеют скорость около 330 км/ч.
Куда они могут долететь?
Главные преимущества новых российских дронов — скорость, высотность и способность нести более 90 килограммов взрывчатки. «Это достаточно эффективное средство для воздушного нападения», — отмечает эксперт.
Однако из-за высокого потребления топлива реактивные дроны пока не дальнобойные. Запуская их с севера, россияне могут добраться до Киева.
«Для западных регионов такие дроны пока угрозы не представляют, но я думаю, что это вопрос времени», — отмечает Романенко.
Чем и как мы можем противодействовать новой угрозе?
Эксперт отмечает, что Украина пока не решила вопрос массированных атак «Шахедами», а к этому добавилась еще одна проблема — реактивные дроны.
По мнению Игоря Романенко, нам нужно быстро исправлять ситуацию, масштабируя производство перехватчиков, учитывая появление реактивных дронов. Также он отмечает важность укрепления всего спектра средств борьбы с беспилотниками и наращивания формирования добровольных групп противовоздушной защиты.
Patriot не поможет?
К сожалению, по словам эксперта, комплексы Patriot не являются эффективным решением для борьбы с реактивными дронами. «У нас комплексов Patriot не хватает, чтобы бороться с баллистикой, а что уж говорить о реактивных дронах», — замечает он, добавляя, что поставки этих систем ожидаются лишь следующей весной.
Какое оружие нужно?
Романенко подчеркивает, что для противодействия новой угрозе необходимы другие средства. Он выделяет два основных направления:
Лазерное оружие. Его производство нужно наращивать, чтобы эффективно сбивать реактивные дроны.
Зенитно-артиллерийское оружие дальнего действия. К примеру, усовершенствованные комплексы Skynex.
Военный эксперт подытоживает, что хотя россияне пока не могут использовать реактивные дроны массово, они представляют существенную угрозу на будущее, и противостояние будет продолжаться до конца войны.
Ракеты-перехватчики
Военный эксперт отмечает, что российские реактивные дроны можно сбивать, а средство борьбы, по его мнению, состоит в том, что нам нужно разрабатывать ракеты-перехватчики.
«Они должны быть дешевыми и массированными, а еще развивать скорость более чем на 700 километров в час. Подобная работа над ракетами-перехватчиками уже ведется совместно с западными партнерами. Они должны сбивать не только реактивные дроны, но и управляемые авиационные бомбы, используемые армией Путина. По прогнозам специалистов, уже до конца этого года должно состояться боевое испытание таких ракет», — отмечает Игорь Романенко.